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Doha – Die Mercedes-Piloten haben am Samstag das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Katar dominiert. Der Brite George Russell distanzierte den italienischen Neo-Weltmeister Kimi Antonelli in Doha in 1:21,695 Min. um 0,128 Sek. Dahinter landeten die McLaren des britischen Vorjahresweltmeisters Lando Norris und des Australiers Oscar Piastri sowie das Red-Bull-Duo Isack Hadjar (FRA) und Max Verstappen (NED). Das Rennen wird am Sonntag um 17.00 Uhr (live ServusTV) gestartet.

Für Russell ist die Poleposition eine Genugtuung, nachdem er heuer den Kampf um Platz eins im Team gegen Antonelli klar verloren hat und zuletzt einen Dauerdisput mit Verstappen hatte. Die Chancen des Engländers, dem Vierfach-Weltmeister noch Platz zwei in der WM-Wertung abzuluchsen, sind nur noch theoretischer Natur. Drei Punkte näher dran am "Oranje" ist als WM-Dritter Lewis Hamilton, der britische Rekordweltmeister wurde nur Qualifying-Neunter. Sein monegassischer Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc war als Siebenter nicht viel besser.

Weiteres Krisengespräch bei Ferrari

Die beiden waren in Las Vegas kollidiert und hatten auf Druck von Teamchef Frederic Vasseur in Katar ein weiteres Krisengespräch geführt. Mercedes lässt vielmehr sportliche Fakten sprechen. Schon in allen drei Trainingseinheiten hatte man dominiert, das dritte freie Training vor dem Qualifying war an Antonelli gegangen. "Das Auto war einfach wundervoll während des ganzen Wochenendes", meinte Russell zufrieden. Verstappen hingegen hat Aufholbedarf, will er seine Serie von drei Siegen in den jüngsten vier Rennen einigermaßen prolongieren.