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Die Regierung in Kiew will die Medienberichterstattung über die Auswirkungen russischer Angriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine einschränken. Staatschef Wolodymyr Selenskyj ordnete am Samstag per Dekret an, seine Regierung solle "dringend Maßnahmen ergreifen, um den Medien zu untersagen, über Informationen zu den Folgen der Zerstörung sowie dem Zeitplan für die Wiederherstellung kritischer Infrastruktureinrichtungen zu berichten".

Auch Berichte über Schutz-Infrastruktur an wichtigen Orten soll es demnach nicht mehr geben. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 haben beide Länder Dekrete militärischer Zensur erlassen. In der Ukraine werden die Medien insbesondere dazu angehalten, keine genaueren Informationen über die Schäden oder Orte russischer Angriffe zu veröffentlichen, da dies der russischen Armee bei der Planung zukünftiger Angriffe helfe.

Russland hat ähnliche Beschränkungen verhängt. Außerdem hat die Regierung von Kreml-Chef Wladimir Putin aber auch weite Teile der Berichterstattung und der öffentlichen Kommentare über den Krieg insgesamt unter Strafe gestellt. So ist es untersagt, die Offensive im Nachbarland als "Invasion" zu bezeichnen.

Vergangene Woche hatten russische Parlamentarier mehrere Gesetze für eine noch stärkere Zensur eingebracht. Nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War würde damit unter Androhung von Geld- und Gefängnisstrafen "unabhängige und nicht autorisierte Berichterstattung über die Folgen ukrainischer Angriffe" untersagt.