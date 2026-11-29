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Wegen der immer schlechter werdenden Witterungsbedingungen kurz vor dem Winter versuchen zurzeit zahlreiche Migranten, nach Europa zu gelangen. Neben den zu Spanien gehörenden Kanaren im Atlantik nordwestlich von Afrika sind derzeit auch die griechischen Inseln Kreta und Gavdos im Mittelmeer hauptbetroffen. In den vergangenen beiden Tagen landeten dort laut Küstenwache mehr als 1.200 Migranten aus Nordafrika an. Die Behörden meldeten am Samstag laut Reuters und AP zwei Tote.

Es wird davon ausgegangen, dass die Migranten in Libyen in See gestochen waren. Die lange und gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer zu den südlichen Küsten Griechenlands ist eine der am häufigsten genutzten Migrationsrouten nach Europa. Anfang dieses Monats wurden die Leichen von 22 Menschen in zwei Booten gefunden, die von Libyen nach Südgriechenland unterwegs waren.