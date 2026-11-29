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Mindestens neun Menschen sind am Samstag bei einem Busunfall in Honduras gestorben. Außerdem hatte es 28 Verletzte gegeben, nachdem der Autobus im Departement Comayagua mit einem Pick-up zusammengeprallt und in eine Schlucht gestürzt war. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren neben dem Fahrer drei Männer und fünf Frauen unter den Toten. Zahlreiche Reisende seien aus dem Fahrzeug geschleudert worden, erklärten die Rettungskräfte. Die Unfallursache ist noch unklar.