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Der Iran hat einem Medienbericht zufolge den Satelliten-Internetdienst Starlink von SpaceX bei Angriffen auf US-Streitkräfte genutzt. Dies sei geschehen, nachdem die USA und Israel den Krieg gegen den Iran begonnen hätten, berichtete die Zeitung "Washington Post" unter Berufung auf Insider. SpaceX-Chef Elon Musk sei wütend geworden, als er von zwei Fällen unerlaubter Starlink-Nutzung erfahren habe, sagten zwei mit internen Beratungen des Unternehmens vertraute Personen.

Sein Team sei zu dem Schluss gekommen, dass beide Fälle mit dem iranischen Vorgehen gegen US-Truppen zusammenhingen. Musk sei zudem darüber informiert worden, dass die US-Streitkräfte Einwegdrohnen über die militärische Starlink-Version Starshield gesteuert hätten. Dabei sei jedoch ein günstigerer, für Bodeneinsätze gedachter Tarif gewählt worden, erklärte einer der Insider.

Ein als geheim eingestufter Bericht an US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beschrieb der "Washington Post" zufolge, wie das iranische Militär Starlink eingesetzt habe. Das Pentagon teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, ein Bericht zu diesem Thema an Hegseths Büro sei ihm "nicht bekannt". SpaceX und das iranische Außenministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen.

Angesichts des Ukraine- und des Iran-Kriegs wird der Einsatz von Starlink in Krisengebieten kritisch beobachtet. Das gilt auch für die Kontrolle des Dienstes durch die US-Regierung und die illegale Nutzung durch sanktionierte Akteure. Starlink hat keine Lizenz für den Betrieb im Iran. Musk hatte jedoch erklärt, dass der Dienst dort aktiv sei.