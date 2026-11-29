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Nach einer Einreiseverweigerung durch Costa Rica ist die UNO-Sonderberichterstatterin für die Palästinensergebiete, Francesca Albanese, nach Mexiko weitergereist. "Vorerst auf Wiedersehen. Ich werde zurückkehren, versprochen, wenn Costa Rica wieder frei ist", schrieb Albanese am Samstag (Ortszeit) anlässlich ihrer Abreise und fügte ein Foto bei, das zeigt, wie sie an Bord eines Flugzeugs ihren italienischen Pass hochhält.

Albanese war am Donnerstag in Costa Rica eingetroffen, um die Ehrendoktorwürde der staatlichen Universidad de Costa Rica entgegenzunehmen. Die Einwanderungsbehörde verweigerte ihr allerdings unter Verweis auf eine "internationale Warnmeldung wegen Verbindungen zu terroristischen Handlungen" die Einreise.

Albanese kritisierte es in der Folge als "schockierend", dass die Einwanderungspolizei sie nicht wie von Costa Ricas Justiz angeordnet den Flughafen habe verlassen lassen, um sich in einem Hotel in San José auszuruhen. "Bin ich festgenommen? Hilfe", schrieb sie auf X. Am Samstagfrüh bestätigte Albanese schließlich, dass sie den Flughafen habe verlassen können.

Nach ihrer Ankunft in Mexiko beklagte Albanese, sie habe am Flughafen von Costa Ricas Hauptstadt San José eineinhalb Tage unter "schwierigen Bedingungen" festgesessen. "Ich weiß, dass in dieser Region der Druck von den Nachbarn sehr stark zu spüren ist", sagte die UNO-Sonderberichterstatterin umringt von propalästinensischen Aktivisten auf dem Flughafen von Mexiko-Stadt.

Die Regierung der costa-ricanischen Präsidentin Laura Fernández ist eng mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump verbündet. Seit ihrem Amtsantritt im Mai bemüht sie sich außerdem um engere Handelsbeziehungen zu Israel. Die mit Israel eng verbündeten USA hatten Sanktionen gegen Albanese verhängt, nachdem diese die Gaza-Politik der Trump-Regierung kritisiert hatte.