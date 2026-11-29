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Nicht nur bei der Sozialhilfe hakt es zwischen Bund und Ländern. Auch beim Integrationspflichtengesetz wird zumindest Nachverhandlungsbedarf seitens der Bundesländer angemeldet. Wiens zuständiger Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte am Wochenende im "Kurier" bereits an, dem Bund die Rechnung für Mehrkosten zu übermitteln. Davor hatten auch die meisten anderen Länder klar gestellt, dass sie nicht bereit sind, dem Bund Kosten abzunehmen.

Das Integrationspflichtengesetz, das teils auch mit der Sozialhilfe-Reform verknüpft ist, sieht ein verpflichtendes Integrationsprogramm vor. Die wesentlichste Neuerung ist, dass empfindliche Strafen vorgesehen sind, wenn man sich nicht an die Vorgaben Sprachkurse oder Arbeitsmarkt-Integration betreffend hält.

Bei den Ländern stoßen aber zwei Bestimmungen auf großen Unwillen. Einerseits geht es darum, dass für die Dauer des Förderzeitraumes des Integrationsprogrammes keine Beihilfe des AMS zur Deckung des Lebensunterhaltes mehr gebührt. Dies bedeute wohl, dass die Personen zur Deckung ihres Lebensunterhaltes Leistungen aus der Sozialhilfe anstatt bisher vom Arbeitsmarktservice beziehen würden, folgert etwa das Land Vorarlberg in seiner Begutachtungsstellungnahme und hält fest: "Eine Kostenverschiebung vom AMS in Richtung der Länder und Gemeinden als Träger der Sozialhilfe wird abgelehnt."

Auch andere Länder haben hier ihre "klare" Ablehnung einer Kosten-Übernahme deponiert, so etwa Salzburg. Die Kommunen sind ebenfalls alarmiert. Der Verweis auf erwartete Einsparungen durch die Sozialhilfereform ersetze keine nachvollziehbare Darstellung der kommunalen Kostenfolgen. Sollten Mehrausgaben anfallen, habe der Bund deren Bedeckung sicher zu stellen. Der Städtebund sieht eine "Schlechterstellung" für Länder, Gemeinden und Städte, weshalb die Bestimmung "abzulehnen" sei.

Der zweite Streitpunkt betrifft die Amtsärzte. Sie sollen künftig zum Einsatz kommen, wenn es darum geht festzustellen, ob einer Person das Integrationsprogramm aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. Die Mehrkosten hätte aus Sicht Tirols gemäß dem Veranlassungsprinzip der Bund zu tragen. Kurz und bündig ist die Stellungnahme Kärntens dazu: "Die Ausweitung des amtsärztlichen Aufgabenbereichs ist mit den vorhandenen Ressourcen nicht bewältigbar und wird daher abgelehnt." Das Land Oberösterreich verweist auch auf den Personalmangel bei den Amtsärzten.

Für Hacker ist klar, dass nun der Bund am Zug ist, habe er doch weder kommuniziert die Kosten zu tragen noch sei er in Verhandlungen eingetreten: Somit trete sofort die Kostentragungspflicht in Kraft: "Jene Gebietskörperschaft, die Mehrkosten verursacht, muss diese auch tragen."