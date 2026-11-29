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Zu ihren letzten geplanten Gremien-Sitzungen des für sie turbulenten Jahres 2026 tritt die SPÖ Ende der kommenden Arbeitswoche zusammen. Wiewohl der designierte Vizekanzler Markus Marterbauer nach absolvierter Chemotherapie wieder ein gehöriges Arbeitspensum absolviert, wird es noch nicht die mit Spannung erwarteten Personalia geben. Die Entscheidung über die Neuaufstellung der Partei ist nun für Anfang Jänner angepeilt.

Klarheit herrscht derzeit nur über wenige Dinge. So wurde fixiert, dass Marterbauer neben seinem Amt als Finanzminister im Neuen Jahr auch das Vizekanzleramt von Andreas Babler übernimmt. Wie lange der am Papier noch Parteichef ist, könnte kommenden Freitag geklärt werden. Allenfalls könnte nämlich vom Vorstand der Termin für den außerordentlichen Parteitag fixiert werden.

Stattfinden soll er im Frühling, wobei man versucht, alle Eventualitäten zu beachten. Denn findet sich mehr als ein Kandidat für den Parteivorsitz müsste im Vorfeld eine zeitlich recht aufwendige Mitgliederbefragung durchgeführt werden. Dass dies ob der neu ausgerufenen Einigkeit in der Partei tatsächlich passiert, ist unwahrscheinlich, aber vorgesorgt werden muss. Damit ist der Parteitag nicht vor Ende März, Anfang April zu erwarten.

Allgemeiner Wunsch in der SPÖ ist aktuell, dass Marterbauer auch den Parteivorsitz übernimmt. Es gibt jedoch Stimmen, die es für sinnvoll hielten, neben ihm einen geschäftsführenden Parteichef zu etablieren. Genannt wird für diese Aufgabe immer wieder Klubobmann Philip Kucher, der schon aktuell mit der Frauenvorsitzenden Eva-Maria Holzleitner den Parteivorsitz, den Babler nur noch am Papier hat, managt. Freilich wird Kucher kein übergroßes Interesse nachgesagt und es gibt auch manche die eine Quasi-Doppelspitze für eine weniger gute Idee halten.

Derzeit halten sich jedenfalls alle Spitzenrepräsentanten der Partei bedeckt, wie es tatsächlich weiter gehen könnte. Das gilt auch für die Zukunft von Babler, der dem Druck der Länder-Organisationen ob desaströser Umfrage-Werte weichen musste. Dass für ihn zum Trost ein (lukrativer) Job gesucht wird, bestätigt offiziell niemand. Dass er unter Marterbauer Minister bleiben könnte, gilt indes mittlerweile als ausgeschlossen. Möglich ist hingegen, dass er sein Mandat im Nationalrat wahrnimmt.

Schon der wahrscheinliche Abgang Bablers macht eine Änderung im Regierungsteam nötig. Ob außer Babler, der u.a. Kultur, Medien und Wohnbau verantwortet, noch jemand weichen muss, um einen schwungvolleren Neustart zu ermöglichen, ist offen. Bablers Staatssekretärin Michaela Schmidt, die vor allem für den Sport zuständig ist, geht davon aus zu bleiben, auch als Regierungskoordinatorin. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Möglich wäre, dass sie sogar in ein MInisterinnen-Amt aufsteigt oder aber zu Marterbauer ins Finanzressort wechselt. Was die beiden verbindet ist, dass sie jeweils aus der Arbeiterkammer kommen.

Immer wieder als Auswechsel-Kandidatinnen kolportiert werden Justizministerin Anna Sporrer und Sozialministerin Korinna Schumann. Bei letzterer müsste die Gewerkschaft mitspielen, was nicht allzu wahrscheinlich ist. Andererseits ist man dort gerade damit beschäftigt, die Weichenstellungen in den eigenen Reihen vorzunehmen. Sowohl AK-Präsidentin Renate Anderl als auch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian werden vermutlich nicht mehr antreten.

Keine allzu große Lobby hat Sporrer, was ihren Posten naturgemäß einigermaßen wackelig macht, umso mehr als sie sich bei gleich mehreren Materien mit der Umsetzung schwer tut. Allerdings soll die SPÖ über keinen allzu großen Pool an möglichen Nachfolgerinnen verfügen.