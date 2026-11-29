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4,16 Meter sind auf einem vollen Parkplatz eine gute Nachricht. Nach dem Einsteigen soll dieselbe Länge für vier Erwachsene samt Gepäck reichen. Hyundai löst die Aufgabe mit überraschend viel Platz im Fond und einem Fach unter dem Kofferraumboden, das die Bezeichnung „Fach“ fast ein wenig untertreibt.