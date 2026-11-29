Elektro-Kompakter im Test
Hyundai Ioniq 3 Trend im Test – wie fährt sich die Version mit 135 PS?
Der Ioniq 3 Trend bleibt mit 4,16 Metern handlich. Die flach auslaufende Dachlinie prägt sein Profil.
© Lukas Letzner
4,16 Meter sind auf einem vollen Parkplatz eine gute Nachricht. Nach dem Einsteigen soll dieselbe Länge für vier Erwachsene samt Gepäck reichen. Hyundai löst die Aufgabe mit überraschend viel Platz im Fond und einem Fach unter dem Kofferraumboden, das die Bezeichnung „Fach“ fast ein wenig untertreibt.
Kommentare