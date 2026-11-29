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Die Regierung hat sich in einem Rundlauf-Beschluss vergangenen Freitag darauf verständigt, den Hitzeschutz an besonders betroffenen Schulen zu priorisieren und entsprechende Gegen-Maßnahmen einzuleiten. Eine Aufstellung des Bildungsministeriums zeigt, dass es in jedem Bundesland Standorte gibt, die auf kühlere Raumtemperaturen hoffen können.

Gesamt wurden der Unterlage zu Folge 75 Schulen priorisiert. Die meisten Standorte liegen in Wien mit gesamt 14. Dahinter folgen die Steiermark und Tirol mit jeweils zwölf. In Oberösterreich sind es neun Standorte, in Niederösterreich und Salzburg sind es je acht, in Vorarlberg, Kärnten und dem Burgenland jeweils vier.

Von den rund 5.900 österreichischen Schulen fallen laut Bildungsministerium rund 500 Schulen in die Erhalterschaft des Bundes. Im Bundesschulbereich beträgt der Anteil der thermisch sanierten Gebäude schon deutlich über 50 Prozent. Insgesamt profitieren rund 15 Prozent aller Bundesschulen von dem Sonderprogramm.

Die Maßnahmen reichen von außenliegender Beschattung und Thermofolien an Fenstern über einen Fenstertausch bis hin zur Entsiegelung von Freiflächen. Für die ersten 58 priorisierten Standorte liegen Grobkostenschätzungen von rund 35 Millionen Euro vor. Auch die übrigen Projekte befinden sich in Planung, robuste Kostenschätzungen hierfür gibt es jedoch noch nicht.

Rasch umsetzbare Verbesserungen an priorisierten Standorten sollen bis zum Sommer 2027 realisiert werden. Weitere Maßnahmen werden gemäß Angaben des Bildungsressorts schrittweise im Rahmen der Bestandsanierung und des Schulentwicklungsprogramms umgesetzt.