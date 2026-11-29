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Eine 40-Jährige soll in zwei Geschäften in Pfunds Alkohol und Kosmetikartikel gestohlen beziehungsweise dies versucht haben. Bei einer Kontrolle in Landeck zeigte sie sich nach anfänglichem Leugnen geständig.

Eine Polizeistreife hat am Freitagabend in Landeck eine gesuchte Ladendiebin erkannt. Die 40-Jährige passte auf eine Täterbeschreibung zu einer Diebstahlsserie in Pfunds, die vor mehr als einem Monat stattfand. Bei der anschließenden Kontrolle bestritt die im Bezirk Landeck wohnhafte Frau zunächst die Vorwürfe, zeigte sich im weiteren Verlauf jedoch geständig.

Die beiden Beamten waren gegen 18.45 Uhr im Stadtgebiet unterwegs, als ihnen die Frau auffiel. Ihr wird vorgeworfen, am 12. Oktober Alkohol und Kosmetikartikel aus zwei Geschäften in Pfunds gestohlen beziehungsweise dies versucht zu haben. In einem Fall blieb es beim Versuch, weil Angestellte sie auf frischer Tat ertappten.