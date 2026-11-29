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Rund 500 Bäuerinnen kamen am Samstag in Schwaz zum Landesbäuerinnentag 2026 zusammen. Im Mittelpunkt stand die Amtsübergabe von Helga Brunschmid an Andrea Lechleitner.

Andrea Lechleitner ist neue Landesbäuerin in Tirol. Beim Landesbäuerinnentag 2026 in Schwaz übernahm sie am Samstag das Amt von Helga Brunschmid, welche die Organisation sechs Jahre lang geführt hatte. Rund 500 Bäuerinnen aus allen Tiroler Bezirken nahmen an der Veranstaltung teil. Das Motto des Tages lautete: „Wo Frauen wirken, wächst Zukunft“.

Lechleitner aus Wenns kennt die Bäuerinnenarbeit aus mehreren Funktionen gut. In ihrer Heimatgemeinde ist sie seit mehr als drei Jahrzehnten als Ortsbäuerin aktiv. Seit 2020 ist sie Bezirksbäuerin von Imst und Landesbäuerin-Stellvertreterin, seit 2021 außerdem Landeskammerrätin. Heuer wurde sie erneut zur Bezirksbäuerin gewählt.

Zukunft aktiv mitgestalten

In den vergangenen Wochen wurden in Tirol 279 Ortsbäuerinnen, 46 Gebietsbäuerinnen und acht Bezirksbäuerinnen sowie Stellvertreterinnen gewählt. Die Landesbäuerin gibt es landesweit nur einmal. Lechleitner will die Leistungen der Bäuerinnen sichtbarer machen und ihre Interessen vertreten. „Wo Frauen wirken, wächst Zukunft. Dieses Motto beschreibt, was Bäuerinnen täglich leisten“, sagte sie. „Gemeinsam wollen wir die Zukunft aktiv mitgestalten.“