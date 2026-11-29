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Erstmals im MLS-Viertelfinale
Nach Sieg gegen Lewandowski: Tiroler Schnegg träumt mit Charlotte vom Titel
David Schnegg und Charlotte zogen in die nächste Play-off-Runde ein.
© IMAGO/Scott Kinser
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