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Kommentar
„Kauft regional“ allein reicht nicht
Kommentarvon Marco Witting
Als Kunden muss uns bewusst sein, dass unsere Kaufentscheidung eine massive Folgewirkung haben wird.
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