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Ein Besuch in einem Fastfood-Restaurant am Innsbrucker Mitterweg endete am Samstagabend für fünf Männer in der Klinik. Gegen 22 Uhr waren dort neun Männer in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt. Warum sie aneinandergerieten, ist noch unklar. Mehrere Polizeistreifen rückten zu dem Restaurant aus. Im Zuge der Ermittlungen und der Suche nach den Beteiligten konnten die Beamten alle neun Männer ausforschen. Sie sind zwischen 23 und 42 Jahre alt.