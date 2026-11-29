Neun Männer gerieten aneinander: Fünf Verletzte nach Schlägerei in Innsbruck
Ein Besuch in einem Fastfood-Restaurant am Innsbrucker Mitterweg endete am Samstagabend für fünf Männer in der Klinik. Gegen 22 Uhr waren dort neun Männer in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt. Warum sie aneinandergerieten, ist noch unklar. Mehrere Polizeistreifen rückten zu dem Restaurant aus. Im Zuge der Ermittlungen und der Suche nach den Beteiligten konnten die Beamten alle neun Männer ausforschen. Sie sind zwischen 23 und 42 Jahre alt.
Die fünf Verletzten wurden in der Klinik ambulant behandelt und konnten das Krankenhaus anschließend wieder verlassen. Wie schwer ihre Verletzungen waren, ist nicht bekannt. Alle neun Beteiligten werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Was den Streit auslöste, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. (TT.com)