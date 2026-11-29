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Dorothea Schwarz hat am Auftaktwochenende der Kunstbahnrodler in Winterberg ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die 21-jährige Tirolerin gewann am Sonntag den Frauen-Einsitzerbewerb vor der deutschen Lokalmatadorin Julia Taubitz, die 0,035 Sekunden Rückstand aufwies.

Madeleine Egle feierte mit Rang drei (+0,056) ein erfolgreiches Weltcup-Comeback nach einer 20-monatigen Zwangspause wegen drei verpasster Dopingtests.

Die rot-weiß-rote Rodel-Equipe setzte in Winterberg somit ihren Erfolgslauf fort. Bereits am Samstag hatten Nico Gleirscher im Einsitzer der Männer sowie Selina Egle und Lara Kipp im Doppelsitzer triumphiert. Schwarz legte einen Tag später nach und feierte mit Laufbestzeit im ersten und der drittbesten Zeit im zweiten Durchgang ihren Debüterfolg in der Elite.