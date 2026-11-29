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Der Sternekoch Juan Amador ist am Samstag unerwartet in Wien gestorben. Er wurde 57 Jahre alt. Das Restaurant Amador, das er in Döbling leitete, gab seinen Tod auf Instagram bekannt.

Der Sternekoch Juan Amador ist tot. Der 57-Jährige starb unerwartet am Samstag in Wien, wo er in Döbling das Restaurant Amador leitete. Das teilte das Sternerestaurant auf Instagram mit, zahlreiche Medien berichteten am Sonntag darüber. „Wir verlieren einen außergewöhnlichen Menschen, einen Koch, Künstler, Freund und Weggefährten, der unser gemeinsames Schaffen wie kein anderer geprägt hat“, so das Lokal.

Amador war Sohn spanischer Eltern, die nach Deutschland gezogen waren, wo er nach seiner Geburt im Dezember 1968 unweit von Stuttgart aufgewachsen war. Der Liebe wegen, wie er einmal gegenüber der APA meinte, sei er 2015 nach Wien gezogen. In Döbling eröffnete er ein Jahr später das „Amador“.