Trauer um Sternekoch: Juan Amador mit nur 57 Jahren gestorben
Der Sternekoch Juan Amador ist am Samstag unerwartet in Wien gestorben. Er wurde 57 Jahre alt. Das Restaurant Amador, das er in Döbling leitete, gab seinen Tod auf Instagram bekannt.
Der Sternekoch Juan Amador ist tot. Der 57-Jährige starb unerwartet am Samstag in Wien, wo er in Döbling das Restaurant Amador leitete. Das teilte das Sternerestaurant auf Instagram mit, zahlreiche Medien berichteten am Sonntag darüber. „Wir verlieren einen außergewöhnlichen Menschen, einen Koch, Künstler, Freund und Weggefährten, der unser gemeinsames Schaffen wie kein anderer geprägt hat“, so das Lokal.
Amador war Sohn spanischer Eltern, die nach Deutschland gezogen waren, wo er nach seiner Geburt im Dezember 1968 unweit von Stuttgart aufgewachsen war. Der Liebe wegen, wie er einmal gegenüber der APA meinte, sei er 2015 nach Wien gezogen. In Döbling eröffnete er ein Jahr später das „Amador“.
Bereits 2017 wurde das „Amador" im Michelin Guide „Main Cities of Europe“ mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Zwei Jahre später folgte der dritte Stern, bis dahin eine Novität in der heimischen Gastronomie. Amador war auch medial sehr präsent: So nahm er unter anderem wiederholt an „Kitchen Impossible“ teil, 2016 als Gegner Tim Mälzers, 2018 als Gastjuror. (APA)
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