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Ein 35-Jähriger geriet am Samstag bei einer Bergtour im Sellrain in immer schwierigeres Gelände. Weil er auch nicht mehr zurückkonnte, rief er auf einem Vorgipfel des Schöllerkogels um Hilfe. Er konnte unverletzt geborgen werden.

Als der Grat immer schwieriger wurde, gab es für einen 35-jährigen Bergsteiger im Sellrain auch keinen Weg mehr zurück. Der Mann saß am Samstag auf einem Vorgipfel des Schöllerkogels fest und musste vom Polizeihubschrauber geborgen werden.

Der Bergsteiger aus Oberbayern war laut Polizei um 4.30 Uhr allein in St. Sigmund im Sellrain aufgebrochen. Sein Ziel war der 3081 Meter hohe Zwieselbacher Roßkogel. Beim Aufstieg über den Ostgrat zum Schöllerkogel lag rund 20 bis 30 Zentimeter Schnee. Der Mann legte seine mitgebrachten Steigeisen an und kletterte weiter.