Das sagt die Wetterprognose
Schnee, Frost oder wird es wieder milder? So startet Tirol in den Dezember
Ob in Götzens (l.) oder in Haiming (r.): Das winterliche Wetter bleibt erst mal erhalten. Große Neuschneemengen sind aber, anders als am Donnerstag, vorerst nicht in Sicht.
© Leserfotos: Saurer, Leiter
Ein Italientief brachte am Donnerstag Schnee und Verkehrsbehinderungen nach Tirol. Zum ersten Advent hat sich die Lage beruhigt: Hochdruckeinfluss sorgt für überwiegend sonniges, aber frostiges Frühwinterwetter. Doch was hat die Wetterküche für die kommende Woche für Tirol im Gepäck?
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