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Ein Italientief brachte am Donnerstag Schnee und Verkehrsbehinderungen nach Tirol. Zum ersten Advent hat sich die Lage beruhigt: Hochdruckeinfluss sorgt für überwiegend sonniges, aber frostiges Frühwinterwetter. Doch was hat die Wetterküche für die kommende Woche für Tirol im Gepäck?