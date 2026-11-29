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Die Idee klang nach akribischer Spurensuche am Gehsteig: Hunde-DNA sollte Häufchen ihren Verursachern zuordnen. Weil weniger als ein Drittel der Hunde erfasst wurde, soll das Register nun aufgegeben werden. Der Landtag muss noch zustimmen.

In Südtirol ist ein Pilotprojekt gescheitert, mit dem man dem altbekannten Leid der Hundehaufen auf Bürgersteigen Herr werden wollte: Nach jahrelangem Streit verzichtet Italiens nördlichste Region auf eine geplante Datenbank, in der das Erbmaterial von mehr als 42.000 einheimischen Hunden gespeichert werden sollte.

Deshalb waren alle Hundehalter der mehrheitlich deutschsprachigen Region per Gesetz verpflichtet worden, ihren Tieren DNA abnehmen und registrieren zu lassen. Alles in allem machte bis heute jedoch nicht einmal ein Drittel davon mit – eine Art ziviler Ungehorsam.

Ausschussvorsitzender: „Kein Ruhmesblatt“

Die Entscheidung, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen, fiel nun im Gesetzgebungsausschuss des Landesparlaments - und zwar einstimmig mit allen Parteien. Der Ausschussvorsitzende Josef Noggler von der regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP) sagte anschließend: „Die ganze Geschichte ist kein Ruhmesblatt. Insgesamt war die Sitzung für die Politik eher beschämend.“

Das endgültige Aus für die „Hunde-DNA-Pflicht“ muss nun noch vom Parlament in Bozen abgesegnet werden, vermutlich im Januar. Dies gilt nach der klaren Angelegenheit im Ausschuss als Formsache.

Nur 13.000 von mehr als 42.000 Hunden erfasst

Die Pläne - und auch der Streit darüber - reichen bis ins Jahr 2019 zurück. Damals beschloss der Landtag die Einführung eines DNA-Registers für Hunde. Seit Anfang 2024 war die Abgabe einer DNA-Probe beim Tierarzt von Gesetz wegen Pflicht. Auf diese Weise sollte ermittelt werden können, von welchem Hund ein Häufchen kommt. Abgesehen davon sollte das Genmaterial auch helfen, wenn jemand gebissen wurde oder Hunde in Verkehrsunfälle verwickelt waren. So etwas wie eine Hundesteuer gibt es in Südtirol nicht.

Allerdings stieß das Vorhaben bei vielen Hundebesitzern auf Protest. Viele setzten sich über die gesetzliche Pflicht schlicht hinweg. Nach Berichten Südtiroler Tageszeitungen wurde bis heute nur etwa 13.000 Hunden Genmaterial abgenommen, entweder Speichel mit dem Wattestäbchen oder Blut mit einer Spritze. Viele waren auch über die 65 Euro hohe Gebühr empört - zumal in privaten Praxen auch noch das Honorar für den Arzt hinzukam. Bei mehreren Hunden konnte das teuer werden.

Ärger über Ausnahmen für Touristen

Zudem gab es Ärger darüber, dass Touristen von der Regelung ausgenommen blieben. Südtirol gehört zu den meistbesuchten Urlaubsregionen Italiens. Gerade Deutsche verbringen dort gern ihre Ferien - auch viele Hundehalter, von denen längst nicht alle das Geschäft ihrer Tiere auf Geh- oder Wanderwegen entsorgen. Zwischenzeitlich wurde deshalb erwogen, Hundehalter von außerhalb eine „Kurtaxe“ von 1,50 Euro pro Tier und Ferientag zahlen zu lassen. Diese Pläne wurden aber schon vor einem Jahr wieder gekippt.

An der Regelung für einheimische Hundehalter hielt die Regierung in Bozen bislang jedoch fest. Die vorgesehenen Strafen für Liegenlasser waren erheblich: zwischen 292 und 1048 Euro. Zum Vergleich: In Deutschland werden je nach Bundesland zwischen 10 und 150 Euro fällig, wenn Hundebesitzer der Meinung sind, sich nicht bücken zu müssen.

1,8 Millionen Euro Entschädigung für gesetzestreue Hundehalter

Für die Entschädigung gesetzestreuer Südtiroler, die ihre Tiere registrieren ließen, stellt die Landesregierung nun 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Allerdings muss die Rückerstattung beantragt werden: Automatisch überwiesen wird das Geld nicht.

Der SVP-Fraktionschef im Landtag, Harald Stauder, sagte: „Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Deshalb ist es selbstverständlich, dass alle, die der gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen sind, eine Rückerstattung erhalten.“ Zugleich rechtfertigte er die Kehrtwende der Politik. „Zu Beginn gab es für die Pläne breite Unterstützung. Im Laufe der Zeit ist diese Zustimmung immer geringer geworden.“

Systematisch eingesammelt und untersucht wurde in all den Jahren in Südtirol übrigens nicht. Auch darüber, dass tatsächlich jemand durch die DNA-Probe eines liegengelassenen Häufchens überführt wurde und Strafe zahlen musste, ist nichts bekannt. Die Südtiroler Polizei hatte zwischenzeitlich auch deutlich gemacht, dass sie sich für solche niedrigen Aufgaben nicht zuständig fühle. Man habe auch so schon genug zu tun. Vermutlich wären also Mitarbeiter der Kommunalbehörden an die Reihe gekommen.

Projekt auch im Ausland mit Interesse verfolgt

Die Regelung war auch bei Tierärzten umstritten. Der Präsident der Landestierärztekammer, Franz Hintner, hatte sich in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur allerdings überzeugt gezeigt, dass trotz aller Kritik und Bedenken die große Mehrheit der Hundehalter dem Gesetz folgen werde. „Weil wir halt doch Deutsche sind“, sagte der Tierarzt aus Meran bei Beginn der DNA-Pflicht Anfang 2024. „Wir haben eben so eine Mentalität: Wenn man uns was sagt, dann wird das auch gemacht.“