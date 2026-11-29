Knappe Finalführung
Eine Ringer-Sensation: Inzing-Held Haslwanter legte Vize-Olympiasieger auf das Kreuz
Ringer-Sensation Timon Haslwanter (blau) legte Vize-Olympiasieger Vili Matcharashvili auf das Kreuz. Inzing führt im Finale vor dem Rückkampf am Samstag in Innsbruck knapp mit 24:23.
© Bernhard Walder
Mit dem 24:23-Auswärtssieg bei Dauerrivale AC Wals verschaffte sich der RSC Inzing im Finale der Ringer-Bundesliga eine gute Ausgangslage für den Rückkampf in Innsbruck. Der sensationelle Schultersieg gegen Vize-Olympiasieger Vili Matcharashvili markierte einen neuen Höhepunkt in der Karriere des Inzingers Timon Haslwanter.
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