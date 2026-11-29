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Ein 44-jähriger Lenker und sein 87-jähriger Vater wurden am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Milser Tunnel verletzt. Der Beifahrer musste reanimiert werden. Der Tunnel war mehr als eine Stunde gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag auf der A12 Inntalautobahn in Schönwies. Laut Polizei war ein 44-Jähriger gegen 14.35 Uhr im Milser Tunnel auf dem ersten Fahrstreifen Richtung Westen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß sein 87-jähriger Vater.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab. Mit der rechten vorderen Seite streifte es die Betonleitwand, die am Ende einer Bucht quer steht. Danach wurde das Fahrzeug auf den zweiten Fahrstreifen geschleudert und fuhr über den Bordstein gegen die linke Tunnelwand. Dort überschlug es sich und blieb auf dem Dach liegen.

87-Jähriger in Klinik geflogen

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht. Ersthelfer zogen den 87-Jährigen aus dem Auto. Die Rettungskräfte reanimierten ihn erfolgreich, danach wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 5“ in die Innsbrucker Klinik geflogen. Das Unfallauto musste abgeschleppt werden.