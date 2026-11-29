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Zwei Personen wurden am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Milser Tunnel verletzt. Der Autobahnabschnitt wurde Richtung Arlberg gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag auf der A12 Inntalautobahn in Mils bei Imst. Laut Informationen der Leitstelle Tirol überschlug sich gegen 13.40 ein Auto im Milser Tunnel bei der Fahrt Richtung Arlberg. Das Auto dürfte aus noch unbekannter Ursache gegen die Betonleitwand gefahren sein.

„Zunächst war von einer eingeklemmten Person die Rede, was jedoch nicht bestätigt werden konnte. Zwei Verletzte wurden abtransportiert“, berichtet der Schichtleiter der Leitstelle. „Eine Person wird ins Krankenhaus Zams gebracht, die andere mit dem Notarzthubschrauber ‘Christophorus 5’ in die Innsbrucker Klinik geflogen.“