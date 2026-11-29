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Wien – Der Wiener Piano-Shootingstar Lukas Sternath muss mit nur 25 Jahren seine Karriere beenden. Er sei aus gesundheitlichen Gründen „mit sofortiger Wirkung nicht mehr in der Lage, seinen Beruf auszuüben“, ist auf der Website seines Managements zu lesen. Sternath müsse sich aus dem Konzertbetrieb zurückziehen, um seine körperliche und seelische Gesundheit zu schützen, wird informiert: „Dementsprechend müssen wir Ihnen mit großem Bedauern das Ende seiner Karriere mitteilen.“

Geboren 2001 in Wien, machte Sternath 2022 auf sich aufmerksam, als er sich mit 21 Jahren den 1. Preis beim 71. ARD-Musikbewerb im Fach Klavier sichern konnte. Weitere Würdigungen folgten. Unter anderem wurde er zum „ECHO Rising Star der Saison 2024/25“ und von der BBC zum „Radio 3 New Generation Artist 2025-2027“ gekürt. Außerdem erhielt er den „Terence Judd Hallé Award 2026“.