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Im Riesentorlauf von Copper Mountain schafft der Tiroler Joshua Sturm als Vierter sein bestes Weltcup-Resultat. Stefan Brennsteiner wird hinter Sieger Lucas Braathen (BRA) Zweiter.

Zweimal schnupperte der Pitztaler Joshua Sturm im ersten Lauf in dieser Saison schon an eine Top-Platzierung heran, nun setzte es der 25-Jährige im Riesentorlauf von Copper Mountain (USA) auch um. Sturm landete im kräfteraubenden und aufgrund der Dunkelheit schwierigen Rennen auf dem vierten Rang und stellte damit sein bestes Weltcup-Resultat auf. Bisher war das ein siebenter Platz vom Weltcup-Finale in Lillehammer.

„Ich habe versucht bei mir zu bleiben. Ich wusste, es geht um die Wurst. Aber es war nicht ganz sauber, es zipft mich schon ein bisschen an. Das Podest war ja nicht weit weg“, haderte Sturm trotz starker Leistung und ergänzte: „Es ist im Slalom noch schwieriger ans Limit zu gehen, im Riesentorlauf tue ich mir da leichter.“

Der Sieg ging am Sonntag im verschneiten Colorado wie schon in Sölden an Brasiliens Ski-Star Lucas Braathen. Der Olympiasieger und Kugelgewinner setzte sich vor ÖSV-Edeltechniker Stefan Brennsteiner durch, der die Titelverteidigung nach seinem Vorjahres-Erfolg – dem ersten und bisher einzigen seiner Karriere – nur um 0,14 Sekunden verpasste. Der Deusche Anton Grammel wurde Dritter und landete erstmals am Stockerl.

Brennsteiner haderte mit Leistung

„Es waren einige ungute Sachen dabei, der zweite Lauf war wieder nicht richtig gut. Aber zweiter Platz passt schon. Ich kann es relativ gut hier runter“, meinte der 35-jährige Salzburger, der seine Halbzeitführung noch an Braathen verloren hatte.

Der Mauracher Raphael Haaser erwischte nach dem neunten Rang zur Halbzeit keinen guten Lauf und fiel noch auf Rang 20. zurück. Der mit Nummer eins gestartete Kärntner Marco Schwarz konnte sich indes von Platz 13 noch auf Rang sieben verbessern und damit zufrieden sein.

„Unten ist es brutal finster, das kauft dir die Schneid ab“, sagte der ÖSV-Star zu den schwieriger werdenden Bedingungen in der Entscheidung und haderte mit sich: „Es war besser als der erste Durchgang, aber ich muss meine Hausaufgaben machen.“

Am Donnerstag geht der Herren-Weltcup mit der ersten Saison-Abfahrt in Beaver Creek (USA) weiter. Zudem stehen eine weitere Abfahrt sowie ein Super-G und ein Riesentorlauf am Programm.