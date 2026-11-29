Sollen im Spind bleiben
Schutz vor Spannern: Innsbrucker Bäder wollen KI-Brillen komplett verbieten
KI-Brille im Hallenbad Amraser Straße: Künftig sollen solche Brillen mit integrierter Kamera in den Schwimmbädern der IKB verboten sein.
© Michael Egger
Badegäste melden immer wieder den Verdacht, heimlich fotografiert oder gefilmt worden zu sein. Das Neue Innsbruck und die KPÖ fordern ein Verbot von KI-Brillen. In den Saunen sind diese bereits verboten, nun wollen die IKB das Verbot auf die Schwimmbäder ausweiten.
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