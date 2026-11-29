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Im heißen internen Mercedes-Duell hatte Kimi Antonelli das Glück auf seiner Seite. McLaren-Pilot Oscar Piastri komplettierte hinter George Russell das Podest.

Weltmeister Kimi Antonelli hat auch das vorletzte Saisonrennen der Formel 1 gewonnen. Der Italiener feierte beim Großen Preis von Katar am Sonntag im überlegenen Mercedes seinen zehnten Saisonsieg und profitierte von Problemen bei seinem zweitplatzierten Teamkollegen George Russell. Oscar Piastri (McLaren) komplettierte in einem Rennen mit zwei verpflichtenden Reifenwechseln als Dritter das Podium, Red-Bull-Pilot Max Verstappen wurde mit einem vierten Platz Vizeweltmeister.

„Das Auto war ein Biest“, funkte Antonelli zufrieden an die Box. Der entthronte Weltmeister Lando Norris (McLaren) wurde auf dem Lusail International Circuit außerhalb von Doha Fünfter vor dem Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc. In der vorletzten Runde wollte Leclerc den Rekordweltmeister überholen, wurde aber mit einer Stallorder zurückgepfiffen.

Wolff muss Piloten bremsen

Beim Start hatte Pole-Setter Russell seine Spitzenposition vor Antonelli souverän verteidigt. Der neue Champion der Motorsport-Königsklasse versuchte es kurz darauf erfolglos, seinen britischen Teamkollegen zu überholen. Russell wehrte und beschwerte sich. Das sei nicht das, was in der Morgenkonferenz besprochen wurde, sagte er. „George, wir racen nicht“, mahnte Mercedes-Boss Toto Wolff im Funk.

Eine virtuelle Safety-Car-Phase sorgte dafür, dass Antonelli beim Reifenwechsel direkt hinter Russell acht Sekunden verlor. Antonelli stürmte in der Folge aber wieder an Russell heran – Wolff sah sich auch zur Maßregelung seines zweiten Schützlings veranlasst. Das half aber nichts, Antonelli war bereit, den Grand Prix zu gewinnen. Da sich Russell im Rennverlauf ein Trümmerteil im Unterboden eingefahren hatte und seine Mechaniker beim Boxenstopp vergeblich versuchten, das Teil zu entfernen, fiel der Engländer hinter den Italiener zurück.