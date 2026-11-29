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Die konservative Volkspartei kann laut Prognosen den ersten Platz vor den Sozialisten von Premier Sánchez behaupten.

Die oppositionellen Rechtsparteien haben die spanische Parlamentswahl einer Prognose zufolge knapp gewonnen. Die vom staatlichen Fernsehsender RTVE nach Wahlschluss am Sonntagabend veröffentlichte Umfrage zeigte die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Vox gemeinsam bei 173 bis 182 Sitzen im neuen Parlament. Das linke Lager um den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verpasste demnach die absolute Mehrheit von 176 Mandaten.

Die PP blieb demnach stärkste Kraft mit 129 bis 134 Sitzen, knapp gefolgt von den Sozialisten mit 119 bis 124 Sitzen. Vox blieb mit 44 bis 48 Sitzen unter den Erwartungen. Gemeinsam mit kleineren rechtsgerichteten Regionalparteien dürfte sich aber dennoch eine absolute Mehrheit für das rechte Lager ausgehen. Erste offizielle Ergebnisse wurden nach 21 Uhr erwartet, wenn acuh auf den Kanarischen Inseln die Wahllokale schließen.

Historisch hohe Wahlbeteiligung

Die Prognosen basieren auf Vor- und Wahltagsbefragungen und könnten sich vom tatsächlichen Ergebnis unterscheiden. Umso mehr, als sich bei dem Urnengang eine historische Wahlbeteiligung abgezeichnet hat. Bis 18 Uhr lag sie laut dem Innenministerium bei 68,13 Prozent, um 15 Prozentpunkte höher als bei der Wahl 2023 und so hoch wie noch nie seit dem Ende der Diktatur vor fünf Jahrzehnten. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez erhofft sich von einer hohen Beteiligung eine linke Mehrheit. Fast alle Umfragen deuten allerdings auf einen Rechtsruck hin.

Die Linke versuchte ihre Anhänger vor allem mit der Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung der rechtsextremen Vox zu mobilisieren. Es wäre eine Zäsur in der spanischen Geschichte: Erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco im Jahr 1975 könnte wieder eine Rechtsaußen-Partei in der Zentralregierung in Madrid mitregieren. Bei der Wahl 2023 hatte die PP die meisten Stimmen erhalten, konnte sich aber nicht genug Unterstützung im Parlament sichern. Vor allem die einflussreichen Regionalparteien in mehreren Landesteilen, allen voran Katalonien, stehen dem rechten Lager ablehnend gegenüber.

Sánchez hofft auf Überraschung

Sánchez hatte nach seiner Stimmabgabe kurz nach Öffnen der Wahllokale um 09.00 Uhr gesagt, die Wähler sollten „in Massen“ an die Wahlurnen kommen und eine „deutliche Botschaft“ senden. Er stellte die Parlamentswahl der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone in einen größeren Zusammenhang. Die Stimmabgabe sei „nicht nur wichtig für Spanien, sondern auch für Europa“, sagte Sánchez auf Englisch vor Journalisten. Sánchez regiert seit dem Jahr 2018. Im Wahlkampentspurt hatte seine Sozialistische Partei (PSOE) zulegen und den Vorsprung der PP von Oppositionsführer Alberto Nuñez Feijoo verringert. Allerdings schwächelten die linksalternativen Parteien, mit denen Sánchez derzeit eine Minderheitsregierung führt.

Sánchez zog Parlamentswahlen wegen Streit um Wohnungspolitik vor

Sánchez hatte die eigentlich erst im Sommer 2027 fälligen Parlamentswahlen im Streit um die Wohnungspolitik vorgezogen. Der 54-jährige Ministerpräsident hoffte mit dem Schritt, linke Wähler mobilisieren zu können. Im Wahlkampf hat Sánchez nicht nur vor einer künftigen rechts-ultrarechten Regierung gewarnt, sondern auch auf das starke Wirtschaftswachstum im Land verwiesen. Spanien ist unter den großen Ländern der Eurozone das mit dem stärksten Wirtschaftswachstum.

Doch die anhaltenden Probleme am Wohnungsmarkt, steigende Preise und eine Reihe von Korruptionsskandalen haben dem Ansehen des Sozialisten geschadet. Hinzu kamen in diesem Jahr zwei verheerende Zugsunglücke mit insgesamt 115 Toten und die Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika.