volume_up Artikel anhören

Ein 54-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag bei einer Skilehrerfortbildung am Pitztaler Gletscher schwer verletzt worden. Der Skifahrer fuhr gegen 10 Uhr auf einer roten Piste talwärts. Als er in eine Stauchung geriet, löste sich plötzlich eine seiner Skibindungen.