Bindung löste sich
Skifahrer bei Fortbildung am Pitztaler Gletscher schwer verletzt
Ein 54-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag bei einer Skilehrerfortbildung am Pitztaler Gletscher schwer verletzt worden. Der Skifahrer fuhr gegen 10 Uhr auf einer roten Piste talwärts. Als er in eine Stauchung geriet, löste sich plötzlich eine seiner Skibindungen.
Der 54-Jährige verlor das Gleichgewicht, kam über den linken Pistenrand hinaus und stürzte auf einer felsdurchsetzten Böschung. Die Pistenrettung versorgte ihn zunächst. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Tagesklinik MedAlp nach Imst geflogen. (TT.com)