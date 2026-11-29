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Gestresste Großstädterin, verschneites Dorf, charmanter Mann im Holzfällerhemd: Wer einen Netflix-Weihnachtsfilm kennt, kennt sie alle. Oder? Nicht ganz. Wir haben sechs Filme gefunden, in denen Schlitten abstürzen, Familien die Körper tauschen und Geizhälse Geister treffen – und die Handlung einmal nicht auf eine schnulzige Weihnachtsromanze hinausläuft.