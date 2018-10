Qashqai erhält neue Benzinmotoren

Mit dem europäischen Markt tut sich Nissan momentan schwer — aber immerhin reagiert der erfolgsverwöhnte japanische Hersteller auf die veränderten An- und Herausforderungen. In dieser Woche kündigte Nissan in Barcelona (interessanterweise blieb der Allianzpartner von Renault dem traditionsreichen Pariser Autosalon fern) ein wichtiges Update für den langjährigen Bestseller Qashqai an. Der kompakte Crossover erneuert sein Motorenportfolio — vorgesehen sind zwei neue Benzinmotoren mit 1,3 Litern Hubraum, Turboaufladung und einer Leistung von 140 beziehungsweise 160 PS. Das Aggregat ist bekannt aus der Mercedes A-Klasse und auch für den Dacia Duster sowie den Renault Kadjar vorgesehen. Der Qashqai erhält außerdem ein neues Doppelkupplungsgetriebe und ein aufgewertetes Infotainmentsystem namens Nissan Connect. (TT)