Ach du eiliges Kanonenrohr

Von Walter Schrott

Barcelona – Sag niemals Seat zu ihm, er heißt Cupra! Die spanische Marke, die sich immer schon als sportlicher Ableger im VW-Konzern definiert hat, hat die frühere Bezeichnung für betont sportliche Modelle als eigenständige Marke ins Leben gerufen. Jetzt debütiert unter dem neuen Label als erstes Modell überraschenderweise keine Sportlimousine, sondern mit dem Cupra Ateca ein SUV. Und der eilige Bruder des zivilen Ateca hat es in sich.

Sie sehen einander zwar ähnlich, eineiige Zwillinge sind sie aber nicht. Denn der Cupra macht mit sportlichen Attributen und technischen Raffinessen, die nur ihm vorbehalten sind, eine blendende Figur und strotzt nur so vor Dynamik. In der Frontpartie stechen der Waben-Kühlergrill mit dem kupferfarbenen Cupra-Logo, ein matter Cupra-Schriftzug am unteren Grill und zusätzliche Lufteinlässe im Stoßfänger ins Auge. Am Heck lässt der Spanier mit vier verchromten Endrohren im schwarzen Diffusor, einem mit Carbon-Optik unterlegtem Cupra-Logo und einem Dachkanten-Spoiler samt Aerodynamik-Anbauteilen schon optisch ausrichten, dass mit ihm nicht zu spaßen ist.

Sportlich-edel das Interieur. Fahrer und Beifahrer dürfen auf Sportsitzen mit Alcantara-Sitzflächen Platz nehmen, Alcantara gibt es auch im Fond. Auf Analog-Instrumente verzichtet der Cupra, das virtuelle Cockpit samt 8-Zoll-Touchscreen für das Infotainment ist serienmäßig verbaut. Verschiedene konfigurierbare Ansichten lassen dem Spieltrieb freien Lauf. Unter anderem gibt es eine Sport-Ansicht, in der auch Beschleunigungswerte abgerufen werden können.

Unter der Haube des Cupra-Ateca versammeln sich 300 Pferdchen, die vom bekannten, aber leicht überarbeiteten 2.0-Liter-Turbo-Benziner gefüttert werden. Die Kraftübertragung besorgt eine neu entwickelte 7-Gang-Doppelkupplungsautomatik, die ihre Arbeit geschmeidig erledigt. Generell ist der Cupra mit dem bewährten Allradantrieb 4Drive bestückt und kauert gegenüber dem Seat-Bruder um zehn Millimeter näher an der Fahrbahn. Fahrtechnisch kann der Lenker aus den sechs Modi Normal, Sport, Individual, Schnee, Offroad und Cupra wählen. Letztere Einstellung sorgt für eine schärfere Gasannahme, strafft das adaptive Fahrwerk und zaubert zudem sportlichen Sound in den Innenraum.

Da kommt Freude auf und die durften wir bei der ersten Ausfahrt in vollen Zügen genießen. Der Cupra Ateca legt beim forschen Tritt auf das Gaspedal brachial los und schiebt seine 1,6 Tonnen bereits nach 5,2 Sekunden über die 100er-Schallmauer. Wobei 400 Newtonmeter Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen schon für satten Durchzug sorgen. Die Spitze liegt bei 247 km/h, was allerdings – außer in Deutschland – reine Theorie ist. Immerhin: Der Cupra könnte es mit diesen Fahrleistungen jederzeit mit vielen reinrassigen Sportwagen locker aufnehmen.

Was uns besonders überrascht hat: Obwohl er ein Hochsitzer ist, der feurige Spanier mit seinem serienmäßigen DCC-Fahrwerk (Dynamik Chassis Control) und relativ niedrigem Schwerpunkt fegt ambitioniert durchs Reich der Kurven und ist nur bei grobem Übermut aus der Spur zu bringen. Aber die elektronischen Helferlein sind jederzeit wachsam und nehmen das Auto zuverlässig an die Leine, wenn der Lenker übertreibt. Die präzise Progressivlenkung liefert zudem beste Rückmeldung vom Asphalt. Doch das Sport-SUV lässt sich jederzeit auch zahm bewegen und bewältigt souverän alle Anforderungen des normalen Alltages.

Wer Sehnsucht nach dem Cupra Ateca verspürt und mindestens 46.990 Euro lockermachen kann, darf bereits bei einem der acht speziellen Cupra-Händler in Österreich vorstellig werden. In der Liste der kostenpflichtigen Extras locken zudem attraktive Ausstattungspakete, Brembo-Bremsen, 19-Zoll-Räder, edles Leder, Sport-Schalensitze, ein Panorama-Glasschiebedach und ein 400-Watt-Audio-System von Beats. Wer sich alle Optionen leisten möchte, muss noch einmal mit gut 12.000 Euro rechnen.