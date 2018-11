Noch ein scharfer Schuss vorm Generationswechsel

Von Franz Farkas

Zürich – Erstmals beim legendären Kadett verwendet, holt Opel die Bezeichnung GSi wieder hervor. Nach dem Insignia wurde nun auch der Corsa damit „geadelt“, er ist nun nach dem Wegfall des OPC die Speerspitze der Modellreihe.

Optisch fällt der Kleine schon von außen durch seine athletische Karosserie mit den großen Lufteinlässen an der Front, einem Wabengrill, breitere Seitenschweller, Karbon-Spiegelabdeckungen und einem kleinen Spoiler am Heck sowie einem verchromten, dicken Endrohr auf. Hervorzuheben auch die knallroten Bremssättel und die Bicolor-Titan-Leichtmetallräder in 17 Zoll. Wer es ganz sportlich liebt, der kann auch 18-Zöller ordern.

Innen gibt es Sportsitze von Recaro, die zwar guten Seitenhalt bieten, aber dennoch einigermaßen bequem sind, einen Schaltgriff mit Lederüberzug, ein kleines, unten abgeflachtes Sportlenkrad und natürlich Alu-Pedale. Auf Wunsch ist auch das Opel-Infotainment-System Intelli-Link an Bord – und damit die schöne neue Smartphone-Welt von Apple- und An­droidgeräten.

Unter der Haube werkt ein 1,4-Liter-Turbobenziner mit vier Zylindern und 150 PS, genug für einen Antritt von unter neun Sekunden bis zum Erreichen der 100-km/h- Grenze und einer Spitze deutlich über 200 km/h. Passend dazu das Fahrwerk, das seine OPC-Gene deutlich zur Schau stellt und zusammen mit den Bremsen sorgfältig am Nürburgring abgestimmt wurde. Im Fahrbetrieb gibt es sich zwar recht straff, aber nicht so bretthart, wie man es zuweilen von der Konkurrenz gewöhnt ist. Dafür erlaubt es recht hohe Kurvengeschwindigkeiten, vor allem in den Bergen macht der kleine Opel damit mächtig Spaß.

Das Triebwerk passt bestens zum Gesamtkonzept, ebenso wie das knackig zu bedienende Sechsgang-Schaltgetriebe. Automatik oder DSG gibt es hingegen (leider) auch für Geld und gute Worte nicht. Der Vierzylinder, der selbstverständlich der letzten Abgasnorm Euro 6d-Temp entspricht, macht auch so jede Menge Freude. Er reagiert blitzschnell auf die kleinste Bewegung des Gas­fußes, ist drehfreudig und besticht durch einen kernigen, aber niemals aufdringlichen Sound. Auffällig ist die hohe Elastizität des Motors, er kann also nicht nur sportlich, sondern bei Bedarf auch recht schaltfaul bewegt werden. Kein Wunder, zerren doch immerhin 220 Nm schon bei 3000 Touren an den Antriebsrädern. Der Verbrauch wird von Opel mit etwa 6,4 Litern angegeben, in der Praxis wird es zumindest bei forcierter Fahrweise wohl noch ein Liter mehr werden.

Auch bei der restlichen Ausstattung ließ man sich nicht lumpen. Tempomat, Park Pilot vorne und hinten, BiXenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahr- und -Abbiegelicht sind ebenso an Bord wie eine Wärmeschutzverglasung im Fond. Der Preis von 21.960 Euro in der Grundausstattung schreckt nicht wirklich, auch die Aufpreisliste ist nicht ellenlang. Markteinführung ab sofort.