In heimatlicher Mission

Von Markus Höscheler

Silz – Sie kurven gerne und häufig im Alpengebiet herum, bevorzugt innerhalb der Nordtiroler Grenzen: Modelle von Land Rover, mal beklebt (als Prototypen des zweiten Generation des Range Rover Evoque), mal umgebaut (als Actionmodelle im James-Bond-Film Spectre), mal als serienreife Neuheiten wie im Falle des Range Rover Sport P400e. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Plug-in-Hybriden, der auf zweierlei Kraftquellen vertraut: einen aufgebohrten Vierzylinder-Turbobenziner und ein Elektroaggregat. Das Antriebsduo maßt sich in puncto Leistung alles andere als Bescheidenheit an, 404 Pferdestärken stellen zügiges Vorankommen auf der Autobahn, souveräne Überholmanöver auf Bergstraßen und ausreichende Kraftreserven im Offroad-Revier in Aussicht. Denn eines lässt sich der Plug-in-Hybride trotz aller zeitgemäßen Plug-in-Hybrid-Ausrichtung nicht nehmen: die vollumfängliche Geländetauglichkeit, die via Programm­auswahl Terrain Response 2 unter anderem Schlamm, Wüstensand, Schnee, Schotter und Gras umfasst.

Dass sich ein Range Rover Sport on- und offroad vorzüglich verhält, ist schon länger bekannt; wenig verbreitet hat sich die Tatsache, dass er neuerdings auch als P400e über eine rein elektrische Reichweite von 51 Kilometern, ein Gesamtdrehmoment von 640 Newtonmetern und einen Lithium-Ionen-Akku mit 13,1 kWh Kapazität verfügt. Damit lässt sich ein Normverbrauch von 3,1 Litern je 100 Kilometer und ein CO2-Ausstoß von 64 Gramm je Kilometer erzielen. Sind das wiederum typische Plug-in-Hybrid-Fabelwerte, die mit der Realität wenig zu tun haben? Das hängt ganz davon ab, wie das tatsächliche Alltags-Nutzungsverhalten aussieht. Wer täglich kürzere Strecken pendelt, kommt mit rein elektrischem Fahren aus, die Ladezeit für den Akku beträgt keine drei Stunden via spezieller Wallbox, keine acht Stunden via gewöhnlicher Haushaltssteckdose. Wer dagegen ständig damit beschäftigt ist, das verlockende Sprintverhalten (von null auf 100 km/h in 6,7 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h) auszukosten, wird nicht überrascht sein, wenn er den Normverbrauch verdreifacht oder gar vervierfacht.

Bei ersten Erprobungsfahrten im Sellrain und im Ötztal zeigte sich der Range Rover Sport P400e jedenfalls vor allem von seiner rasanten Seite: Das Zusammenspiel von Verbrenner, Elektromaschine und Achtstufenautomatik klappt auf harmonische Art und Weise, via Knopfdruck oder via Touchscreen lässt sich die Arbeitsweise des Systems beeinflussen. Beispielsweise kann der Fahrer bewusst bestimmen, dass für bestimmte Fahrten der Akku nicht angezapft wird, um ihn später für Ballungszentren effizienter einsetzen zu können. Das Einzige, was wir während der Alpinfahrten vermisst haben, sind Schaltwippen hinter dem Lenkrad, ansonsten punktet der Allradler mit ausgewogenem Fahrkomfort, sicherer Traktion, verhältnismäßig guter Kurvenlage und gediegenem Interieur.

Ab Werk hat Land Rover dem Range Rover Sport P400e einige technische Errungenschaften mitgegeben, abseits des schon erwähnten Terrain Response 2. Erwähnenswert sind hier unter anderem die Luftfederung und das aktive Sperrdifferenzial hinten. Ab 88.700 Euro bieten heimische Land-Rover-Händler den Range Rover Sport P400e bei uns an, beginnend mit dem zweiten Ausstattungsniveau HS.

Wer nach weiteren Alternativen Ausschau hält, der kann sich durch den Besuch des 007-Elements-Baus in Sölden samt IceQ-Restaurant inspirieren lassen. Dann fiele womöglich der Blick auf eine zweite Broschüre von Land Rover, die auf den Range Rover P400e hinweist (ohne Sportzusatz): Das größere Modell ist somit ebenfalls als Plug-in-Hybrid lieferbar, allerdings zu einem deutlich höheren Preis (121.000 Euro).