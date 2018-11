Sport und frische Luft für zwei

Von Stefan Pabeschitz

Estoril – Zwei Jahre sind seit dem stillen Dahinscheiden des letzten Z4 vergangen. Als Blech-Faltdach-Cabrio mit ziemlich komfortabler Fahrwerksauslegung war er eindeutig der Softie unter den Roadstern – nicht unbedingt die schmeichelhafteste Einordnung in dieser Kategorie.

Die Entwicklungszeit wurde in München offenbar gut genutzt: Der Nachfolger schlägt wieder eindeutig in die sportliche Liga. Soft ist nur noch das Material des Stoffverdecks, das satte 40 Kilo Gewichtseinsparung bringt. Auch sonst gibt der neue Z4 vor allem den strammen Athleten: Seine Premiere feiert er als M40i, angetrieben von BMWs denkmalhaftem Reihen-Sechszylinder, Twinturbo-beatmet, 340 PS und 500 Newtonmeter stark. In dieser Variante außerdem mit vielen feinen Zutaten aus dem M-Regal bestückt: Bremsanlage, adaptives Fahrwerk und elektronisches Sperrdifferential sind beim M40i serienmäßig an Bord. Achtgang-Automatik, Lederausstattung, LED-Scheinwerfer und sportliche Mischbereifung sind auch für die zum Marktstart im März angebotenen Vierzylinder 30i zu 258 und 20i mit 197 PS dabei.

Das Ganze in jedem Fall in äußerst dynamischer Verpackung: Zwar musste die angespitzte Schnauze der ursprünglichen Designstudie einer etwas gefälligeren Frontpartie im Dienste des Fußgängerschutzes weichen, die scharf gezeichnete Flanke hat es aber weitgehend in die Serie geschafft. Auch am Heck zeigt der Z4 Roadster mit schmal geschnittenen LED-Rückleuchten und einem kecken Bürzel wieder mehr sportliche Flagge.

Drinnen wurde der Wildwuchs an Dekorflächen wohltuend reduziert, dazu ist das Cockpit betont fahrerorientiert zugeschnitten. Die neuen Digital-Instrumente ohne die lästigen Metallkurven darin und das Infotainment-Display mit 10,25 Zoll Durchmesser liegen in einer Ebene. Ebenfalls neu im Angebot ist das Head-up-Display, in dem jetzt auch umfangreiche Navigationsdetails eingeblendet werden, im Sportmodus sogar eine Drehzahlanzeige. Eine lästige und hoffentlich gesondert abschaltbare Funktion ist hingegen der gar gouvernantenhafte Stoppschild-Warner, der jedes Mal Alarm schlägt, wenn der Wagen nicht tatsächlich vollkommen zum Stehen gebracht wurde. Auch der Spurhalte-Assistent ist ein wenig rabiat ausgefallen: Er fühlt sich an, als würde jemand mit Gewalt ins Lenkrad greifen – und ist damit ebenfalls ein Abschalt-Kandidat.

Unbedingt gelungen ist BMW hingegen die mechanische Gesamtabstimmung. Der tiefe Schwerpunkt zusammen mit der neutralen Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse sowie der kurze Radstand von nur 2,47 Metern – weniger als etwa ein VW Polo – ermöglichen eine exzellente Fahrdynamik, deren Grad der Fahrer präzisest bestimmen kann. Wer allerdings mit abgeschalteter Traktionskontrolle allzu übermütig wird, kommt rasch an den Grenzbereich. Das Sperrdifferential verteilt die Kraft zwar in jeder Situation zuverlässig an die Antriebsräder der Hinterachse, wer es übertreibt, sollte aber zumindest flink am Volant sein: Der Z4 lässt sich auch willig wieder einfangen, wenn sein Heck einmal Richtung draußen zeigt. Dazu ist die Spreizung der Fahrmodi besonders breit ausgefallen: Eco Pro fühlt sich an, als wären zwei Zylinder ausgefallen, Sport und schon gar Sport+ dagegen wie mit Katapult-Zuschaltung.

Der sportliche Fahrspaß für zwei hat natürlich seinen Preis: 70.500 Euro verlangt BMW für den Z4 M40i, 53.150 Euro für den i30. Freunde des Handgerührten müssen sich noch bis Mitte 2019 gedulden, kommen aber günstiger weg: Der ab dann verfügbare i20 mit Handschaltung wird immerhin schon ab 43.300 Euro wohlfeil sein.