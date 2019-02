Ford macht den guten Ranger noch etwas besser

Wien – An Konkurrenz mangelt es in der Pick-up-Nische wahrlich nicht, auch wenn manche Hersteller gerne die technische Basis von Rivalen verwenden, um daraus ihrerseits ein Angebot zu stricken. So geht Ford aber nicht vor, die Amerikaner bauen den Ranger selbst, und das aus gutem Grund: Das Fahrzeug ist derzeit der erfolgreichste Pick-up in Europa, im Vorjahr verkaufte Ford davon 51.500 Einheiten allein auf dem Alten Kontinent. Müßig zu erwähnen, dass Ford auch in Nordamerika ein Pick-up-Profi ist, allerdings mit wesentlich größeren Varianten.

Dabei ist der Ranger nicht wirklich klein, mit einer Länge von mehr als fünf Metern zählt er hierzulande eher zu den ganz großen Gefährten, die gerade noch mit dem B-Führerschein zu fahren sind. In dieser Hinsicht macht das Ford-Nutzfahrzeug aber einen deutlichen Sprung vorwärts, da er im Rahmen eines Facelift mit neuen elektronischen Helferlein bestückt wird. Ab Werk wird jeder erneuerte Ranger (lieferbar ab Jahresmitte) mit einem Tempomaten samt Pre-Collision-Assistent, einem intelligenten Geschwindigkeitsassistenten, einem Geschwindigkeitsbegrenzer, einem Fahrspurhalteassistenten und einer Verkehrsschild­erkennung bestückt sein.

Um den Anschluss an die vernetzte Welt nicht zu verpassen, gibt es die Möglichkeit, das Ford-Pass-Connect-Onboard-Modem zu verwenden, das einen mobilen WLAN-Zugang für bis zu zehn elektronische Geräte schafft. Mit der FordPass-App sind zudem die Fahrzeugortung, der aktuelle Fahrzeugstatus (Tankfüllung, Kilometerstand) sowie das Ent- und Verriegeln des Fahrzeugs aus der Ferne möglich. Zum Einsatz kommt das Infotainmentsystem Ford Sync 3 in Verbindung mit einem acht Zoll großen Touchscreen. Apple CarPlay und Android Auto funktionieren mit diesem System. Anstelle eines 2,2-Liter-Selbstzünders kommt ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel zum Einsatz, der 130 und 170 PS (340 bzw. 420 Nm) leistet. In der höchsten Ausbaustufe, versehen mit einem zweiten Turbolader, kann der Ölbrenner 213 Pferde motivieren und 500 Newtonmeter maximales Drehmoment stemmen. Die Durchschnittsverbräuche bewegen sich zwischen 7,2 und 7,9 Litern je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 188 bis 208 g/km). Für die beiden stärkeren Aggregate gibt es optional eine Zehngang-Automatik. Drei Karosserievarianten stehen zur Wahl, die Preisliste startet mit 26.400 Euro netto (31.680 Euro brutto). (hösch)