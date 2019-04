Porsche Macan: Verbrenner in den letzten Zügen

Von Markus Höscheler

Villnöß – Dem Diesel musste der Porsche Macan schon die Sporen anlässlich der im Vorjahr erfolgten Überarbeitung geben – aber auch die beiden Benziner, die derzeit verbaut werden, haben in dem Midsize-SUV ein Ablaufdatum: Der Sportwagenhersteller will den Nachfolger Anfang des nächsten Jahrzehnts nur noch mit Elektromotoren zum Verkauf anbieten. Das Vorhaben ist insofern von Bedeutung, als sich der Macan zum wahren Publikumsliebling der Marke entwickelt hat. Das Sport Utility Vehicle trug erheblich zum Stückzahlwachstum der vergangenen Jahre bei. Mitverantwortlich dafür ist unter anderem ein relativ kleiner Vierzylinder-Turbobenziner. Aus zwei Litern Hubraum zaubert der Ottomotor 245 PS und stemmt ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmetern ab 1600 Touren. Ist das zu wenig für den 1,8-Tonner?

Keineswegs, wie wir finden: Inklusive Sport-Chrono-Paket beschleunigt der 4,7 Meter lange Wagen in 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h, ohne dieses Extra sind zwei Zehntelsekunden zusätzlich einzuplanen. Die Fuhre, so unser Eindruck, schiebt mächtig, an, das Aggregat hängt gut am Gas, die Siebengang-Doppelkupplung leistet überzeugende Stufenwahl und wechselt im Höchsttempo die Gänge.

Auch das Fahrwerk verdient Lob; es schafft den fast perfekten Ausgleich zwischen kurvendynamisch-straffer und ausreichend komfortabler Abstimmung. Die Lenkung ist markentypisch direkt ausgefallen. Die Traktion auf dem Asphalt schafft Vertrauen, kniffliger wird es für den Allradler auf Schnee und Eis bzw. abseits befestigter Wege, wie wir im Villnößtal feststellen konnten. Den Verlust an Bodenhaftung führen wir beim Testwagen aber hauptsächlich auf die Reifen zurück, die wohl schon zuvor einiges mitgemacht haben. Immerhin: Sie umschlingen attraktive Sport-Classic-Leichtmetallfelgen im 21-Zoll-Format.

Prächtig ausgestattet ist der überarbeitete Macan indes auch im Innenraum: Die Mischung aus digitalen und analogen Anzeigen auf dem Armaturenbrett hat nichts von ihrem Reiz verloren, der Touchscreen auf der Mittelkonsole verwöhnt mit detailreicher Wiedergabe und Leuchtstärke. Allenfalls wünschenswert wäre eine höhere Positionierung. Ansonsten können sich Materialienauswahl, Verarbeitung und Bestückung mit Fahrerassistenz- sowie Komfortsystemen sehen lassen. So soll es sein zum Preis von 104.293,97 Euro.