Kitzbüheler Alpenrallye: Rüstig, resch und rotzig

Kitzbühel – Wenn der Bent­ley Blower frühmorgens sein­e Stimme erhebt, erbebt die gesamte Garage. Dann sind nicht nur die Brüder des Flyin­g B wach, die alten wie die jungen. Ist der via Kompressor beatmete 4 ½ Litre (180 PS), Baujahr 1928, mit der rennhistorischen Nummer neun dann auf Straßenniveau angelangt, bleibt immer noch ein markant-rotziges, sonor-metallisches Grollen. Damit reiht er sich ins Starterfeld der 32. Kitzbüheler Alpenrallye ein. 216 Nennungen stark war das Aufgebot des Klassiker-Defilees dieses Mal. Darunter 13 historische Flying Bs: neben den 4 ½ Litres und den Speed Six aus den 1920er- und 1930er-Jahren ein Derby, Baujahr 1936, genannt „The Silent Sportscar“ (viertürige Limousine, aus der Rolls-Royce-­Ära). Flankiert wurden die ehrwürdigen Engländer von ihrem jüngsten Nachkommen, dem neuen Continental GT Convertible.

Die klassischen Brit-Boliden sind natürlich nach Tirol gekommen, um auch zu siegen. In erster Linie aber ging es ums würdige Feiern des 100-Jahr-Jubiläums von Bentle­y. Deshalb waren die Hotspots dieses Jahr, neben dem Parkplatz der Hahnenkammbahn (Parc Ferm­é) und der Kitzer Innenstadt (Zieleinlauf), die Bentle­y Motors Lodge und die Seidlalm (zum Open-Air-Fest) und der örtliche Country Club in Reith bei Kitzbühel. Letzterer für die Siegerehrung und das Überreichen der Trophäen. Von denen gingen etliche an die Briten. Dass nicht all­e prämiiert wurden, hat die Bentle­y Boys – und erstmals auch ein Bentle­y Girl am Steuer eines offenen Renn-Klassikers – nicht so sehr gestört. Sie zelebrierten die resche Rüstigkeit ihrer Boliden über kurvige, mit Baustellen gespickte Neben- und wenige Hauptstraßen zwischen Wildem Kaiser und Hochkönig auf den Gleichmäßigkeits-Wertungen. Teils mit Gefühls-Zeitmessung, ohne altmodische Sanduhr oder gar modernes Cyber-Equipment (alles ist bei der Kitzer Rallye erlaubt), dafür mit Leidenschaft und Spaß an der Freude. Das wurde unterstützt durchs Wetterglück – es gab fast keinen Regen und immer rechtzeitig Sonne. Liegen geblieben ist keiner. (bkh)