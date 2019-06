(Opel Zafira: Nützliche Verwandtschaft

Von Beatrix Keckeis-Hiller

Frankfurt – Opel begeht heuer das 120-Jahr-Markenjubiläum, und der Zafira ist gerade 20 geworden. Beides wird gefeiert. Einerseits mit Sondermodellen, andererseits mit einer Neuauflage des 1999 gestarteten Kompakt-Vans. Für diese machten sich die Rüsselsheimer die neuen Verwandtschaftsverhältnisse mit der PSA-Gruppe zunutze. Die hat bekanntlich eine Plattform im Technik-Regal, die sowohl für familiär ausgerichtete als auch für nützliche Modelle taugt, im Prinzip aber eine Pkw-Baubasis ist. Auf diese gestellt hat man jetzt die vierte Generation des Zafira. Auch hat sie die Antriebsstränge vom französischen Mutterkonzern geerbt. Bei aller Bruderschaft mit Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace legen die Rüsselsheimer jedoch großen Wert darauf, ihre – deutsche – Identität zu unterstreichen. Optisch ist der Großraum-Rüsselsheimer deshalb außen von vorne bis hinten unverkennbar ein Opel, ebenso im sehr aufgeräumten und unverspielt gestalteten Interieur.

Das unterstreicht die neue Ausrichtung des Zafira, der in der Pkw-Version mit dem Zunamen „Life“ markiert ist (als Nützling heißt er nach wie vor Vivaro) in Richtung Vielseitigkeit und Variabilität. Bei kompakten und für die City tauglichen Dimensionen ist es in der kürzesten Version geblieben. Die „S“-Variante (small) misst eine Idee mehr als 4,6 Meter. Auf längerem Radstand – 3,275 statt 2,925 Meter – stehen die Versionen „M“ (Medium) und „L“ (Large), knapp fünf respektive etwa 5,3 Meter lang. In allen drei Größen kann man bis zu neun Sitzgelegenheiten stellen oder eine Büroeinrichtung mit Lederfauteuils und Konferenztisch. Braucht man stattdessen Laderaum, kann man je nachdem bis zu 3600 respektive 4300 beziehungsweise 4900 Liter Gepäck im Heck des Fronttrieblers verstauen.

In Bewegung versetzt wird der Rüsselsheimer zum Marktstart ausschließlich mittels Diesel (ein Batterie-Elektriker ist für 2021 angekündigt). Es besteht die Wahl zwischen einem 1,5- und einem 2,0-Liter. Ersterer hat 120, Zweiterer 150 oder 177 PS. Kombiniert sind die Antriebe je nachdem mit Sechsgang-Handschaltung oder achtstufiger Wandlerautomatik. Der kleinere Selbstzünder passt am besten zum Kurz-Zafira, der mit 150 PS sorgt im Verein mit allen Längen für soliden Vortrieb, der mit 177 PS macht sich auf der Autobahn sehr gut. Die Fahrwerksauslegung ist komfortabel, ohne Tendenz zum Aufschaukeln – auch nicht im leichten Gelände. In diese Richtung erstreckt sich die neue Zafira-Philosophie, die nicht nur Alltag, sondern auch Reise und Abenteuer inkludiert. Demgemäß kann man entweder ein Traktionsunterstützungssystem (IntelliGrip) bestellen oder ein Allradantriebssystem, das von Zulieferer Dangel stammt und für traktionssicheren Vortrieb selbst im Schlamm sorgt.

Dass jede Menge Ablagen und Staufächer sowie USB-Anschlüsse im Interieur des Zafira verteilt sind, war zu erwarten. Dazu kommt eine umfassende Elektronik-Mitgift. Bis zu vierzehn Asstistenzsysteme können an Bord sein, volle Konnektivität ist gegeben. Das Multimediasystem ist in puncto Bedienung easy zu handhaben, navigieren kann man über ein fixes System oder via Smartphone-Integration. Der Preis: ab 38.500 Euro. Zu den Händlern kommt er im September.