Förster mit Hang zur Technik

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Als Allradpionier hat Subaru seit den 1970ern seine Nische besetzt und erklärt sich noch heute zum weltweit größten Hersteller von Allrad-Pkw. Auf den bis heute andauernden Kompakt-­SUV begegneten die Japaner 1997 mit dem Forester, der nun in fünfter Generation präsentiert wurde.

Die raumorientierte Form blieb gleich, auch die geländetaugliche Bodenfreiheit von 220 Millimetern. Weiter zugelegt hat der Nippon-Förster jedoch bei den Böschungs- und Rampenwinkeln.

Um im Innenraum noch mehr Platz zu schaffen, wurde der Fünfte um zwei Zentimeter breiter, dazu wuchs der Radstand um drei Zentimeter, was speziell dem Beinraum zugutekam. Es herrscht also ein großzügiges Raumgefühl im Forester. Innen fühlt man sich als Kenner der Marke gleich heimisch. Die in der „Premium“-Version montierten Sitze laden weiter zum Kuscheln ein, dazu sagen Gestaltung und Materialien: „Lieb mich nicht, sondern nütz mich!“ Alles wirkt stabil verarbeitet. Der Kunststoff hat keine Angst vorm Schmutzig- und Abgewischtwerden.

Den Weg in die Neuzeit beschreitet der zentrale Sieben-Zoll-Multimedia-Schirm. Über Berührung oder Sprachbefehle lassen sich hier relativ einfach Multimedia und Navigation steuern. Auch die Smartphone-Koppelung klappt tadellos. Aber dies alles ist heute in dieser Klasse bereits Pflicht und ist kein Charakteristikum von Subaru.

Die Kernwerte lassen sich vielmehr erfahren. Ein Gefühl von Gelassenheit und Souveränität wird vermittelt, zumal der neue Forester auch wieder ein Stück leiser geworden ist. Das Fahren auf Schienen bietet weiter der symmetrische Allradantrieb. In Kombination mit dem niedrigen Schwerpunkt des Boxer­motor-Systems verteilt das Subaru-Allradsystem die Leistung gleichmäßig auf all­e vier Räder und überwacht durch elektronische Kontrolle die optimale Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Das funktioniert toll auf der Straße und im Gelände. Am Asphalt lässt sich zudem über das „SI-Drive“-System ins Motormanagement eingreifen. Zur Wahl stehen „Sport“ oder „Intelligent“ – auch irgendwie witzig. Zudem stehen für ernsthafte Aufgaben 1870 Kilo Zugkraft bereit.

Im Gelände zeigt sich der Forester dann als wahrer Förstergehilfe. Neben seiner auf Gelände- und Feldwegeinsatz ausgelegten Karosserie bietet der „X-Mode“-Offroad-­Assistent hinter dem Automatikwahlhebel nämlich Souveränität in allen Lagen. Per Tastendruck übernimmt das System die Kontrolle über Motor, Getriebe, Bremsen und Allradantrieb für optimales Durchkommen. Geht es mal ganz steil bergab, hält eine Bergabfahrhilfe konstante Schrittgeschwindigkeit ein. Der Fahrer muss den Forester nur noch über das Gefälle lenken.

All diese Ausstattungsdetails sagen einem schon, dass man es beim Forester nicht mit einem Kompaktwagen in SUV-Form zu tun hat, sondern einem ernsthaften Bezwinger aller Lebenslagen. Wie geschaffen für das Leben am Land, wo ein ehrlicher und uneitler Charakter ohnehin meist geschätzt wird. Überland harmoniert der praktisch vibrationsfrei laufende 150-PS-Boxer auch gut mit der stufenlosen Automatik. Der Verbrauch blieb im TT-Test mit acht Litern Super erfreulich im Rahmen. Das Gefühl, ein besonders spritziges Auto zu fahren, vermittelt der Forester in dieser Motor/Getriebe-Kombination aber nicht. Das könnte sich im soeben vorgestellten „e-Boxer“ ändern. Das Hybridsystem ähnelt im Grunde dem von Subaru-Miteigentümer Toyota. Ein Elektromotor unterstützt den Boxer bei der Beschleunigung, lässt den Forester bis zu 1,6 Kilometer rein elektrisch fahren und senkt den Treibstoffverbrauch um bis zu elf Prozent.

In die Zukunft weist auch die Sicherheitsausstattung des Forester. Das „EyeSight“ genannte Fahrerassistenzsystem sorgt über Stereokameras an der Frontscheibe für präventive Sicherheit und entlastet den Fahrer durch ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, mit adaptiver Abstands- und Geschwindigkeitsregelung und Spurhalte- und Spurleitassistenten. Alles serienmäßig, versteht sich.

So hat man es beim Forester mit einem Alleskönner zu tun, der ganz weit weg ist von so manchem „SUVchen“. 33.490 Euro Einstiegspreis erscheinen da nicht zu viel. Selbst bei Vollausstattung bleibt man unter 40.000 Euro.