Ein Todgeweihter zeigt sich noch aktiv

Von Markus Höscheler

Ladis – Es mutet schon etwas an wie eine vorgezogene Abschiedstournee: Den TT wird es bald nicht mehr im Audi-Programm geben. Das überrascht insofern, als das Coupé und der Roadster eine Zeitlang Image- und Stil-prägend für die Vier-Ringe-Marke waren. Doch solche anschaulichen Spaßmacher sind nicht mehr so gefragt wie früher, zumindest nicht dann, wenn ein Label dabei ist, sich neu zu erfinden. Audi will sich mehr und mehr alternativen Antrieben verschreiben. Und um das zu bewerkstelligen, sind offenbar Einsparungen erforderlich. Für den klassischen R8 bedeutet das ebenso das Aus wie eben für den TT.

Umso glücklicher schätzen wir uns, mit dem Open-Air-Modell, eben erst überarbeitet, noch einmal ausfahren zu dürfen. Das, was Audi zuletzt ausnahmslos ausgezeichnet hat, findet sich auch hier: Die Materialien sind hervorragend, die Verarbeitung ebenso. Dem Zufall wird nichts überlassen. Aber interessant ist, wie schnell etwas in der Zeit der Digitalisierung veraltet. War der TT der neuesten Generation eben noch Trendsetter bei der Verwendung eines volldigitalen Instrumentariums, wirkt die jetzt verwendete Optik des „Audi Virtual Cockpit“ schon etwas angestaubt. Da gibt es Audi-Modelle neuerer Bauart, die mit mehr Glanz die Verschmelzung von Multimedia und wesentlichen Fahrzeuginformationen feiern.

Was dem TT aber geblieben ist: die pure Fahrfreude. Die von uns gelenkte 245 PS starke Zweiliter-Benzin-Variante überzeugt mit williger Gasannahme, einprägsamer Laufkultur und nahezu perfektem Einlenkverhalten – auch dank des traktionsförderlichen Quattro-Allradantriebs. Die Siebenstufen-Doppelkupplung S-tronic empfiehlt sich vor allem mit ihrem Sportmodus. Beachtlich ist das genussreiche Dämpfer-/Federungs-Verhalten des Sportwagens, begünstigt durch die Option „Audi magnetic ride“ (samt Tieferlegung). Weitere erwähnenswerte Bestandteile des Modells sind die Sportsitze mit Leder-/Alcantara-Kombination, die Matrix-LED-Scheinwerfer und die wegen der Unübersichtlichkeit nach hinten eigentlich unentbehrliche Rückfahrkamera. Viele von den hier aufgelisteten Details müssen allerdings zugekauft werden – und so kommt es, dass der Testwagen einem Wert von 81.440,70 Euro entspricht. Für einen 4,19 Meter langen Zweisitzer ist das vordergründig eine recht optimistische Einpreisung.

Die Anschaffung eines TT Roadster lässt sich jedoch auch deutlich günstiger verwirklichen: Das Basismodell, versehen mit einem 197 PS starken Benzinmotor und Frontantrieb, ist ab 46.360 Euro verfügbar. Die Coupé-Variante kostet übrigens 42.630 Euro.