Hyundai segelt im Aufwind

Wien – Die meisten heimischen Automobil-Importeure haben derzeit wenig Grund zum Jubeln, bei Hyundai allerdings läuft es wie geschmiert. Trotz des rückläufigen Pkw-Gesamtmarktes kann die Korea-Marke, die mit Entwicklungszentren und Produktionsstätten auf dem alten Kontinent eigentlich längst eine europäische geworden ist, von Jänner bis einschließlich Mai mit konstanten Absatzzahlen aufwarten.

Damit dieser Aufwind anhält, hat Hyundai die Weichen rechtzeitig gestellt und zündet ein herbstliches Neuheiten-Feuerwerk. Der Kona kommt als Hybridmodell, dem Ionic (Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektro) hat man eine umfassende Modellpflege spendiert. Beide Modelle sollen noch im vierten Quartal zu den Händlern rollen. Mit Spannung erwartet wird vor allem der komplett neue Hyundai i10, der auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt Premiere feiert. Die Markteinführung ist noch im Winter 2019/2020 geplant. Ebenfalls in Frankfurt zu sehen ist eine neue Elektro-Plattform für künftige Modelle.

Insgesamt hat Hyundai bei alternativen Antrieben die Nase vorn. Kein anderer Hersteller hat eine so breite Palette an Hybrid- und Elektro-Fahrzeugen im Programm. Wobei die Reichweiten ständig verbessert werden konnten. So schafft beispielsweise der Kona mit Elektroantrieb bereits bis zu 449 Kilometer, der Ionic-Stromer immerhin 280 Kilometer.

Erklärtes Ziel von Hyundai Österreich: Mit den neuen und überarbeiteten Modellen will die Marke bis zum Jahresende die Fünf-Prozent-Marke beim Marktanteil knacken. Stolz ist man natürlich auch auf internationale Auszeichnungen. Allein im Vorjahr hat Hyundai für Sicherheit, Design und Qualität sieben namhafte Preise gewonnen. (ws)