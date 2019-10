SsangYong versucht es mit neuer Kombination

St. Pölten – Hartnäckigkeit und Mut könnten sich eines Tages bewähren: Seit 65 Jahren baut SsangYong in Südkorea Autos – in Österreich ist die Marke zwar präsent, tut sich aber mit dem Volumen noch etwas schwer. Dabei ist der Hersteller drauf und dran, seine Produktpalette zu erneuern und zu modernisieren. Die neue Linie markierte bereits der Rexton der aktuellen Generation, nun ist der Korando an der Reihe. Hier handelt es sich schon um die vierte Generation. Ssang­Yong, in der Vergangenheit nicht immer bekannt für Stilsicherheit, hat in Sachen Formensprache einen ansehnlichen Neuling kreiert. Die Front ist imagefördernd, seitlich imponieren ausgeprägte Schultern, hervorgehobene Schweller und eine heckflossenartige C-Säule die Optik.

Die Fortschritte, die Ssang­Yong beim Design zeigt, finden ihre Ergänzung im Innenraum und bei der verwendeten Technik. Bei höheren Ausstattungsebenen strahlen beispielsweise ein volldigitales Instrumentarium mit 10,25 Zoll Diagonale und ein Touchscreen mit 9,2 Zoll Diagonale auf dem Armaturenbrett. Apple CarPlay und Android Auto erleichtern die Interaktion mit den gängigsten Smartphones. Beachtung verdient die Palette an Fahrerassistenzsystemen. Für den Korando stehen unter anderem ein Spurhalteassistent, eine Querverkehrswarnung mit automatischer Bremswirkung, ein Toter-Winkel-Assistent, ein Fernlichtassistent, ein Geschwindigkeitsregeltempomat und ein Notbremssystem zur Verfügung. In technischer Hinsicht brillieren außerdem Voll-LED-Scheinwerfer.

Respekt verdient der Korando nicht nur für seine Technik, sondern auch für seine Raumoptimierung. Das 4,45 Meter lange Modell bietet überraschend viel Platz für die Insassen, vorne wie hinten, Ellenbogenfreiheit und Kopffreiheit sind gegeben. Auch beim Fahrkomfort gibt es keine bösen Überraschungen, wie erste Fahrproben in Niederösterreich an den Tag brachten. Nebenbei fasst der Kofferraum 551 Liter Stauvolumen – wodurch ihm ein hohes Maß an Alltagstauglichkeit zuzusprechen ist.

Stimmig ist die Motorenwahl: Zunächst gibt es nur einen 136 PS starken Vierzylinder-Turbodiesel, später folgt ein 163 PS starker 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner. Eine elektrifizierte Variante soll bald nachgereicht werden. Der Selbstzünder benötigt zwischen 5,0 und 6,5 Litern Treibstoff je 100 Kilometer, der Durchschnitts-CO2-Ausstoß beträgt zwischen 130 und 170 Gramm je Kilometer – die Zahlen sind abhängig von der gewählten Ausstattung, vom Getriebe (Handschalter oder Automatik, jeweils mit sechs Stufen) und vom Achsantrieb (2WD oder 4WD). Die Aggregate werden übrigens in Korea gebaut – nach Plänen des österreichischen Zulieferers AVL.

Selbstbewusst geht Ssang­Yong bei der Preisgestaltung vor. Mit vier Ausstattungsebenen wollen die Asiaten den Kunden die neue Baureihe schmackhaft machen, die Basis stellt Road dar, darüber rangieren Dream, Icon und Premium. Den 1,6-Liter-Diesel bieten SsangYong-Händler offiziell ab 28.490 Euro an. (hösch)