Gran Tourer als BMW für alle Fälle

Von Reinhard Fellner

Lans – Als BMW 2014 einmal mehr Mut bewies und mit der 2er-Baureihe erstmals einen echten Bayern mit Frontantrieb und Raumökonomie präsentiert hatte, war das Aufstöhnen eingefleischter blau-weißer Traditionalisten groß. Gerade vier Jahre später tritt das Raunzen der Heckantriebsfraktion in den Hintergrund. So konnte BMW von den sportlichen Vans aus Leipzig und Regensburg bislang 400.000 Stück verkaufen, während beispielsweise in Österreich der xDrive-Allradantrieb den reinen Heckantrieb bei den Bestellungen bereits völlig in den Hintergrund gedrängt hat. Die 2er ermöglichten plötzlich aber auch Kunden anderer Marken einen BMW zu fahren – so beträgt die Marken-Eroberungsrate bislang 70 Prozent.

Gerade im Bereich der Premiumhersteller ist die Luft aber besonders dünn. So wurde die 2er-Reihe technisch gerade wieder in Form gebracht.

Richtig schön in Szene gesetzt wurde das beim Testwagen mit dem neuen M Sport-Paket (6565 Euro). Damit bringt der im Heckbereich etwas vollschlanke Gran Tourer nicht nur ein optisch reizvolles Aerodynamikpaket mit, sondern auch Ausstattungsdetails wie das M Sportpaket, die variable Sportlenkung samt M Lenkrad, das entsprechende Sportfahrwerk oder die exzellenten Sportsitze. Letztere sind Sinnbild der BMW-Philosophie: Sportlich und doch nicht zu eng geschnitten, gut für tausend Kilometer am Stück, von bester Bezugsqualität.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Vans war im Testwagen Seitenhalt durchaus erwünscht. Als 220 xDrive stemmt der geräumige Bayer nämlich praktisch ansatzlos über 400 Newtonmeter 190 PS auf die vier Räder. Der Kraftfluss wird dabei über den bekannt ausgeklügelten xDrive-Allradantrieb verteilt. Das bringt beste Traktion bei Nässe, Geschwindigkeit in engen Kurven und beim Herausbeschleunigen und Souveränität im schnellen Geläuf.

Beachtlich für ein Fahrzeug dieser Bauhöhe: Es kann das BMW-Fahrgefühl vermitteln. Die nahezu perfekt agierende Lenkung ist der reine Spaß – direkt und mit Gefühl zur Fahrbahn in der Kurve, entspannt auf der schnellen Autobahnetappe. Dazu ein Sportfahrwerk, das Neigung kaum zulässt, aber es mit der Härte nie übertreibt. Sogar die gemeinen Fahrbahnfugen der Brenner-Autobahn schluckt das M Fahrwerk mit Anstand.

Zum Schluss stellt jedoch die Motor-Getriebekombination des 220 in dieser Klasse den Gipfel des derzeit Machbaren dar. Spontan im Antritt, ohne jedes Turboloch, sprintet der 190 PS-Diesel (schon sauber nach Euro 6d-Temp), wie einst Sportwagen. In 7,8 Sekunden sind 100 km/h erreicht. In jedem Fahrbereich ist es aber die Achtgang-Automatik, die durch ihre souveränen Gangwechsel begeistert. Vor lauter Freude greift man sogar hin und wieder zu den optimal platzierten Schaltwippen am Lenkrad. Zum Schluss überzeugt auch noch der Verbrauch: Gerade 6,8 Liter waren es im Testmittel, obwohl der 220 über den Fahrerlebnisschalter natürlich auch im Sport-Modus bewegt worden war.

Innen erfreute das Cockpit auf dem Qualitätsniveau höherer Klassen. Dazu bleibt das i-Drive-Drehrad wohl noch weiter eines der allerbesten Bedienkonzepte. Über den Acht-Zoll-Schirm ist alles schnell in großer Klarheit ersichtlich. Wer telefoniert, darf sich über Freisprechen in überraschender Klarheit freuen. Die etwas fummelige Prozedur beim Angurten muss jedoch als Detailmangel vermerkt werden. Auch die ziehbare Laderaumabdeckung ist auf dem konstruktiven Niveau der Neunzigerjahre. Ansonsten leistet sich BMW zum Thema Van jedoch keinen Patzer. Alles hochvariabel und verschiebbar. Dazu überall praktische Netze und Ablagen sowie ein glatter Ladeboden mit einem Volumen von 645 bis beachtliche 1905 Liter. Ein separater Stauraum befindet sich dazu unter dem hochwertig verkleideten Ladeboden. Alles auf einmal zu haben, war leider noch nie billig: Ab 44.250 Euro geht’s los.