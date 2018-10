Skoda Octavia Combi RS: Erfrischend und unaufgeregt praktisch

Von Markus Höscheler

Turin – Die Bemühungen Škodas, der Marke mehr sportlichen Anstrich zu verleihen, haben massiv zugenommen. In den vergangenen Wochen machte die VW-Tochter Schlagzeilen mit einem eigenwilligen Pfeil-und-Bogen-Weltrekord, mit der Vorstellung des 240 PS starken Kodiaq RS und dem Konzeptfahrzeug Vision RS. Mit dem Kürzel – das hat Tradition bei Škoda – bezeichnet der Autohersteller im Regelfall die höher motorisierten Modelle. Ein solches stellt der Octavia Combi RS dar, der seit Mitte des Jahre als Dauertester Teil des Fuhrparks ist. Seither dient das mit einem Zweiliter-Turbodiesel, einer Sechsgang-Doppelkupplung und einem Allradantrieb bestückte Kompaktkombi als ständiger Begleiter auf Kurz-, Mittel- und Langstrecke.

Der größte Kritikpunkt kam sogleich aus der Nachbarschaft: „Was ist denn das für eine Farbe?“, fragte kopfschüttelnd eine Rumerin – Stahl-Grau, das den Testwagen ziert, komme für sie bestimmt nicht in Frage. Möglicherweise ließe sie sich vom Octavia Combi RS dennoch verführen, hätte sie die Möglichkeit gehabt, den 4,69 Meter langen Wagen auf Tour zu erleben: Dann wüsste sie, dass der Selbstzünder ausgewogen, zügig und ausdauernd beschleunigt, sich mit 6,7 Litern Durchschnittsverbrauch zufrieden gibt und mit der Doppelkupplung bevorzugt im Sportmodus harmoniert. Dann könnte sie dem 1,6-Tonner dankbar sein für das großzügige Raumangebot für die Insassen (auch und vor allem in der zweiten Reihe) und für das üppig ausgefallene Ladeabteil, das wenigstens 610 Liter Volumen offeriert. Dann würde sie wohl beste Stücke auf das Fahrwerk halten, das die gröbsten Unebenheiten wegzubügeln weiß, auf die Lenkung und auf die praktisch stets vorhandene Traktion.

Nichts auszusetzen hätte sie außerdem am feinen Alcantara-Leder, an der komfortablen Zweizonen-Klimaautomatik und am wachsamen Navi-Paket (Aufpreis: 1078,44 Euro). Dieses zeigte uns zuverlässig und zeitnah die Straßensperren im Gefolge der vor Kurzem absolvierten Rad-WM im Großraum Innsbruck an. Dem damit verbundenen Infotainmentsystem, angereichert durch Canton-Sound (497,94 Euro extra), ließe sich die Nachbarin lobende Worte entlocken – zumal die Integration mit zwei Smartphones gleichzeitig kein Problem darstellt, die Klangqualität eine herausragende ist und der große Touchscreen (acht Zoll Diagonale, Amundsen) mit hoher Auflösung arbeitet.

Unser langes Loblied würde jedoch abrupt enden beim Open-Air-Paket (1171 Euro extra), dessen wesentlicher Bestandteil ein Panorama-Glas-Schiebedach darstellt. Es bringt zugegebenermaßen zwar Helligkeit in den Innenraum, wir halten die Anschaffung aber trotzdem für entbehrlich – zumindest für den Fahrer, der weder vom Blick nach oben noch von der zusätzlichen Lichtmenge etwas hat.

Mehr Vorteile kann er sich dagegen von den zahlreichen Fahrerassistenzsystemen versprechen. Bevorzugt auf Autobahnen als hilfreich kristallisiert sich der Geschwindigkeitsregeltempomat Adaptive Cruise Control (ACC) heraus; dazu bereitet nächtens das LED-Scheinwerfer-AFS (adaptives Frontlichtsystem) eine sehr gute Sicht. Parksensoren vorne und hinten sowie eine Rückfahrkamera verhindern ungewollte Lackschäden.

Den täglichen Gebrauch erleichtern eine elektrisch öffnende sowie schließende Heckklappe, ein Brillenfach im Dachhimmel, ein Eiskratzer im Tankdeckel, verschieden Flaschenhalter, ein Abfallbehälter, ein herausnehmbare LED-Lampe, ein Parkscheinhalter in der Windschutzscheibe sowie eine Mittelarmlehne hinten, die mit Getränkehaltern versehen ist.

Das Rundum-sorglos-Auto gibt es logischerweise nicht zum Nulltarif. Die RS-Abstimmung und die zahlreichen Extra sind verantwortlich dafür, dass der Testwagen einem Wert von 44.447,20 Euro entspricht. Ohne Sonderausstattung kostet der Combi mit 4x4-Technik mindestens 38.780 Euro, ohne Allrad wenigstens 36.730 Euro. Geringfügig günstiger wird die Limousine angeboten: ab 36.060 Euro.