Citroëns fantastischer Plüschwürfel

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Praktische Autos mit Raumangebot waren schon immer ein Steckenpferd französischer Autohersteller. Schon vor 70 Jahren zeigte der Citroën 2 CV, was mit simpler, aber genialer Konstruktion alles möglich ist. 1996 sah der Doppelwinkel die Zeit reif für eine Neuinterpretation der Idee von Raum, Vielseitigkeit und Ökonomie. Der Berlingo war als gut abgeschmeckter Mix aus Pkw-Technik und Transporter-Charme geboren.

1,7 Millionen Exemplare später stellt die dritte Berlingo-Generation jedoch mehr als eine Weiterentwicklung dar. Aus der Heckperspektive optisch fast unverändert, steht dieses Modell in ungeahnter Weise für die raketenhafte Entwicklung des PSA-Konzerns. So wirkt der neue Berlingo in praktisch jedem Detail zu Ende gedacht.

„Augen auf“ heißt es schon bei der Karosserie. Sie wird in zwei Längen (4,4 und 4,75 Meter) angeboten. Durch Raumökonomie fasst der Kofferraum nun schon bei der Normalversion 775 Liter (100 Liter mehr als beim Vorgänger) bis 3000 Liter. Im Inneren des Hochdach-Kombis kann man so nicht nur Fahrräder stehend schlichten, sondern die dreigeteilten Rücksitze auch kinderleicht per Handzug auf eine Ebene klappen. Chapeau! Das geht derzeit nirgendwo besser. Ausgereift auch die praktischen Schiebetüren, welche sich mit versenkbaren Scheiben von der Konkurrenz absetzen und in den Herzen aller Kinder sind.

Die dürfen übrigens auch all ihren Krims auf Ausflüge mitnehmen. So hat es Citroen geschafft, dem Berlingo nicht weniger als 28 Ablagen mit insgesamt 186 Liter Stauraum angedeihen zu lassen. Zum TT-Test zeigte die Variante „Shine“ ihre Praktikabilität und verwöhnte den Nachwuchs gleich auch noch mit seitlichen Sonnenrollos und Klapptischchen. Verwöhn­ambiente gibt es aber neuerdings auch im Cockpitbereich. Dieser ist nach modernsten Gesichtspunkten gestaltet und mit hochgestellten Elementen wie Bildschirm oder Schaltknüppel ein Muster an Bedienungsfreundlichkeit.

Auch sonst erlaubt sich der nett gemachte Berlingo keinerlei ergonomische Patzer – einzig seine Sitze blieben französisch weich. Plüschig geht es aber in diesem Franzosen sowieso zu. So erfreut der Berlingo mit wirklich ausgezeichneten Federungskomfort. Im gesamten Wesen liegt eine angenehme Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Eben ein Alltagsheld und kein reines Arbeitstier mehr.

Müßig zu erwähnen, dass der neue Citroën nun auch allerlei Assistenzpakete an Bord hat. Viel wichtiger ist, dass der getestete 130-PS-Diesel schön kultiviert, sparsam (6,1 Liter) und schon sauber nach Euro 6d-Temp war.

So war das Zusammentreffen mit dem neuen Berlingo von fast unverhoffter Qualität. Ab 19.990 Euro geht es mit dem 110-PS-Benziner los.