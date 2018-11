Diesen Ibiza lässt Seat ganz schön abgasen

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Der neue Seat Ibiza darf als Inbegriff eines modernen Kleinwagens gelten. Testsiege in Fachmedien belegen die konstruktive Dichte des VW-Polo-Bruders.

Doch was heißt hier noch Kleinwagen? Mit über vier Metern Länge und fast 1,8 Metern Breite steht der Ibiza da wie früher Kompaktwagen. Auch innen herrscht nahezu die Raumfülle eines VW Golf IV. Dazu punktet der Ibiza mit modernster Multimediaausstattung. Ein Acht-Zoll-Display sorgt für Information erster Güte, das Handy darf in einer eigenen Induktionsschale derweil aufladen.

Richtig Neues gibt es auch beim Antrieb. Hier treiben den Ibiza Benzin- und Diesel­aggregate neuester Generation an sowie ein Erdgas/Benzin-Motor, der es in sich hat. TGI nennt sich dieser Erdgas/Benzin-Hybrid bei Seat und ist Fingerzeig in Richtung emissionsvermeidender Fortbewegung. So emittieren Erdgas-Autos ja keine Feinstaub- und Rußpartikel und halten auch sonstige Schadstoffausstöße eher gering. Im Vergleich zu anderen Verbrennern weisen Erdgasautos eine um 80 Prozent günstigere Umweltbilanz auf. Kein Wunder, dass an der Erdgasentwicklung derzeit nicht nur der Volkswagenkonzern fieberhaft forscht.

Die Technik Motor: Dreizylinder-Erdgas/Benzin Hubraum: 999 ccm Drehmoment: 160 Nm bei 1900 U/min Leistung: 66 kW/90 PS L/B/H: 4059/1780/1444 mm Gewicht: 1239/1650 kg Kofferraumvolumen: 262 – 1073 l Tankinhalt: 40l/11kg Höchstgeschwindigkeit: 177 km/h 0 – 100 km/h: 12,1 Sekunden Testverbrauch: 6,0 l/4,9kg 100 Kilometer Kraftübertragung: Frontantrieb Preis: (Style) 17.990 Euro CO2-Emission: (Norm) 114/88 g/km

Weiterer Vorteil für den Lenker: Mit Erdgas fährt man derzeit unerreicht billig. So kann man je nach Modell mit 10 Euro bis zu 250 Kilometer kommen. Leert sich der Gastank – und ist keine der 27 Tiroler Gastankstellen in der Nähe –, fährt man übrigens ganz einfach mit Benzin weiter. Der Übergang passiert im Ibiza absolut unmerkbar. Überhaupt überrascht der Spanier mit einem Temperament, das man dem Dreizylinder so nicht zugetraut hätte. Maschine, Drehvermögen, Fahrwerk und Lenkung machen im Ibiza TGI einfach tagtäglich Spaß. Und das bei voller Alltagstauglichkeit und reinstem Öko-Gewissen. Förderungen von Seat und Tigas kommen noch dazu. Ab 17.990 Euro heißt es bis zur WLTP-Zertifizierung allerdings auf Lagerfahrzeuge zurückzugreifen.