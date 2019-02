Flaggschiff der Sternenflotte

Von Lukas Letzner

Leutasch – Wir müssen es zugeben. Zurzeit befinden wir uns – natürlich im übertragenen Sinn – auf der Butterseite des automobilen Brotes. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an unseren Testbericht des Mercedes-AMG E 53 Coupé. Das Auto war schon ganz großes Kino. Doch heute dürfen wir noch ein Schäuflein drauflegen und das Mercedes-AMG S63 Coupé zum Test vorfahren.

Dass das Kürzel „AMG“ nur bei den besonders sportlichen Sternen das Blechkleid zieren darf, ist ja hinlänglich bekannt. Dementsprechend ist der Auftritt unseres Coupés, dem es auf fast schon einzigartige Weise gelingt, die luxuriöse Seite eines S-Coupé mit der dynamischen AMG-Komponente zu verbinden. Wir könnten jetzt auch endlos über die gekonnt platzierten Sicken auf der Motorhaube, die elegante Seitenlinie oder den dynamischen Abschluss im Heck der S-Klasse schreiben, doch das Fazit ist: Der Stern sieht richtig gut aus.

Selbiges gilt für den Innenraum. Feinste Materialien, wohin man schaut. Man sitzt auf feinem Leder mit hellen Nähten, Sitzkühlung und Sitzmassage inklusive. Die Armaturen sind aus mattem Silber in dunklem Holz eingefasst und zwei 31,2 Zentimeter breite Bildschirme dienen als Instrumententafel. Zwar befinden sich im S-Coupé vier Sitze, wirklich wohl fühlt man sich aber nur vorne.

Eine Klasse für sich ist der Antrieb. Ein 4-Liter-V8 Biturbo kümmert sich um die entsprechende Längsbeschleunigung. Er schickt beeindruckende 900 Nm Drehmoment an die vier Pneus und presst einen mit der Kraft von 612 Pferden in den Fahrersitz. Nach 3,5 Sekunden schießt die Tachonadel an der 100er-Marke vorbei, doch ein Ende ist nicht in Sicht. Untermalt wird das Ganze vom wunderbaren Acht-Zylinder-Sound, der dank der Klappen im Auspuff – mittels Taste in der Mittelkonsole zuschaltbar – aus dem Vollen schöpfen darf. Mühelos schüttelt unser Coupé die PS aus dem Ärmel, während die 9-Gang-Automatik blitzschnell die Gänge serviert. Dank 4Matic+ und des sogenannten Magic Body Control Fahrwerks (minimiert die Querkräfte in schnell gefahrenen Kurven durch eine Neigefunktion) kommt man so gut wie nie an die Grenze der Physik. Das Ganze hat aber seinen Preis: 245.961 Euro bezahlt man sonst nur für ein Eigenheim.

Die Technik Motor: 4-Liter-V8-Biturbo-Benziner Hubraum: 3982 ccm Drehmoment: 900 Nm bei 2750 U/min Leistung: 450 kW/612 PS L/B/H: 5027/1899/1411 mm Gewicht: 2080/2545 kg Kofferraumvolumen: 400 l Tankinhalt: 80 l Höchstgeschwindigkeit: 300 km/h 0 – 100 km/h: 3,5 Sekunden Verbrauch: 12,4 l/100 Kilometer Kraftübertragung: Allradantrieb Preis: 245.961 Euro CO2-Emission: 254 g/km