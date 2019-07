Grandland X: Wenn Feinde zu Freunden werden

Pfaffenhofen – Die Rivalität zwischen Deutschen und Franzosen war eine Jahrhunderte währende. Gewaltsame Auseinandersetzungen gab es en masse – bis nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg endlich ein tragfähiger europäischer Einigungsprozess eingeleitet wurde, der weitverbreitet für Frieden und Wohlstand bis heute auf dem Kontinent sorgt. Den aktuellen Holprigkeiten auf der EU-Ebene zum Trotz gibt es ein weiteres Beispiel für ein interessantes deutsch-französisches Experiment: die Einverleibung Opels durch die Groupe PSA. Hier haben die Franzosen eindeutig das Sagen, was nicht unbedingt zum Nachteil der Rüsselsheimer sein muss. Zwar gibt es Einsparungen, Modelleinstellungen und Stellenstreichungen – dafür kann Opel endlich wieder Gewinne schreiben, nach jahrelangem Dahindarben.

Noch unter den Fittichen des launischen Mutterkonzerns General Motors gedieh eine Erfolg versprechende Zusammenarbeit zwischen Opel und PSA betreffend einige Baureihen. Ein Projekt bezog und bezieht sich auf den Grandland X, ein kompaktes Sport Utility Vehicle, das dieselbe technische Plattform nutzt wie der Peugeot 3008/5008, der Citroën C5 Aircross und der DS7 Crossback. Gleichwohl darf sich der Opel-Ableger in zahlreichen Facetten anders als die Cousins zeigen. Die Formensprache außen ist genauso Opel-typisch wie die Innenraumanmutung. Auch einige technische Details sind etwas, was wir von Opel erwarten dürfen, von anderen Marken zumindest nicht erwarten müssen. An dieser Stelle führen wir etwa das sehr nützliche und hohe Sicherheit versprechende adaptive Fahrlicht AFL mit LED-Technik an. Alltagstauglich ist außerdem die Flex-Fold-Rücksitzlehne, nutzerfreundlich das Navigationssystem IntelliLink.

Die 360-Grad-Kamera liefert zwar keine gestochen scharfen Bilder, kann aber gemeinsam mit Parksensoren beim Rangieren sehr hilfreich sein. Die Sitzheizung vorne wie hinten, die Zweizonen-Klimaautomatik und die beheizbare Windschutzscheibe stellen Details dar, die wir in der Fahrpraxis zu schätzen wissen. Getoppt wird dies noch durch den erfreulich agierenden Vierzylinder-Turbodiesel, der laufruhig ausreichende 130 PS leistet, harmonisch mit der Achtstufenautomatik zusammenarbeitet und sich beim Verbrauch wohltuend zurückhält (Test: 5,9 l/100 km).

Beim Testwagenpreis von 41.460 Euro gibt es nur etwas, was wir wirklich vermissen: einen Allradantrieb. Genau so etwas will Opel aber in einigen Monaten nachliefern, wenngleich in anderer Motorenkonstellation: als Benzin-Plug-in-Hybrid. (hösch)