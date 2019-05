500-Einrichtungs-Euro von Projekta im Juni

Und so funktioniert's:

Schicken Sie ihr Wohntraum-Foto von ihren eigenen 4 Wänden an die Tiroler Tageszeitung, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck oder füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus, laden Ihr Bild hoch und schon nehmen Sie am Bewerb teil. Alle Fotos werden anschließend in einer Galerie veröffentlicht und können dort auch per Mausklick bewertet werden ("Mag ich!"). Die endgültige Entscheidung über den Hauptgewinn unter den vielen Einsendungen liegt bei unseren WohnTTräume-Juroren von AVANTI und der Firma Projekta. Vielen lieben Dank für die rege Teilnahme!

Einsendeschluss ist 18. Juni 2019.

Der Gewinner wird persönlich kontaktiert.

In Kooperation mit:

-

- AVANTI

